Am 28. und 29. November findet in der Wismarer Altstadt ein Werksverkauf von alten Bildern statt. Petra Lubiger vom Wismarer Brausekontor hat ein großes Konvolut aufgekauft und gibt sie für teils günstige Preise ab. Was für Werke zu erwerben sind und warum man am bestem mit Taschenlampe kommt, hat sie vorab der OZ erzählt.