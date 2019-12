Wismar: Wertstoffe werden am Marienkirchhof jetzt unterirdisch gesammelt

Wismar

Die sechs kleinen grauen Stelen könnten auch Informationstafeln sein, die am Rande der St. Marien-Mauern Wissenswertes über das Gotische Viertel erzählen. Sind sie nicht, sondern eine moderne unterirdische Wertstoffsammelanlage für Papier, Leichtverpackungen und Glas.

Alte Container ersetzt

Vorher standen dort in einem umzäunten und umwucherten Bereich die sonst fast überall in Wismar genutzten großen runden Container für die recycelbaren Wertstoffe. „Man versucht ja, solche Container immer zu verstecken, aber das lockt auch Leute an, die normalen Müll daneben stellen“, weiß Stefan Langer, Bereichsleiter Stadtentsorgung im Wismarer EVB.

Das Design der modernen Abfallentsorgungsanlage am Kirchturm soll dem entgegen wirken. „Anwohner haben die Idee dieser modernen Anlage ins Spiel gebracht, aber die können wir uns nicht überall leisten“, berichtete Bürgermeister Thomas Beyer bei der Inbetriebnahme des Systems. Gut 80 000 Euro brutto haben die sechs unterirdischen Behälter gekostet, 60 000 davon konnten als Städtebaufördermittel eingeworben werden.

Leiser für Anwohner

Der Bürgermeister äußerte Wünsche an den EVB, wo in solche Anlagen investiert werden sollte: „Am Schilde und in der Claus-Jesup-Straße.“ In Redentin gibt es bereits seit Jahren solch eine unterirdische Anlage.

Stefan Langer erklärt die Unterschiede zu den einfacheren Containern: Gerade für Anwohner soll das neue System weit leiser sein beim Einwurf von Glas. „Eines der modernsten Systeme am Markt“, kommentiert Stefan Langer. Der Kran hebt bei der wöchentlichen Entleerung den Container aus der Erde, genau wie beim überirdischen System.

Sechs Behälter

Um die Einwurföffnungen herum ist ein besonderer Bodenbelag aufgebracht, der Glasscherben verhindern soll. Ein weicher Belag. „Wenn mal eine Flasche runterfällt, geht die nicht gleich kaputt“, erklärt Stefan Langer weiter.

Sechs Behälter sorgen nun unterirdisch für die Sammlung von recycelbaren Rohstoffen: zwei für Papier, einer für Leichtverpackungen und drei für Glas (weiß, grün und braun). Jeder Behälter hat drei Kubikmeter Fassungsvermögen.

Farben wie auf Tonnen

Stefan Langer hofft, dass die Farbgebung an den Einwurföffnungen offensichtlich ist. Die beiden blauen Deckel sind, genau wie bei der heimischen Papiertonne, für Altpapier gedacht. Die runden Öffnungen in weiß, grün und braun für Altglas in der entsprechenden Farbe. In die orangene Öffnung kommen Leichtverpackungen wie Joghurtbecher und Co.

„Wenn wir merken, dass die Wertstoffe nicht sortenrein einsortiert werden, werden wir das noch genauer beschriften“, verspricht Stefan Langer. In Wismar gibt es insgesamt 69 Standorte für Wertstoffe. Die meisten Behälter sind für Altglas.

Straße freigegeben

Derweil sind auch die Bauarbeiten zur Erneuerung und Umgestaltung der Verkehrsanlagen auf der nördlichen Seite des Marienkirchhofes mit der gesamten Schüttingstraße, der Johannisstraße von der Schüttingstraße bis zur Straße St.-Marien-Kirchhof und der Straße St.-Marien-Kirchhof bis vor der Einmündung Sargmacherstraße weitestgehend abgeschlossen.

Das sind gute Nachrichten für den Fahrzeugverkehr, die Straßen sind wieder freigegeben. Die restlichen Arbeiten, insbesondere die Pflasterung der Nebenbereiche vor den Wohnhäusern St.-Marien-Kirchhof Nummer 1 und 2, werden voraussichtlich bis Ende Januar 2020 realisiert.

Von Nicole Hollatz