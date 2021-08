Wismar: Wettbewerb entscheidet über Aussehen des neues Feuerwehrhauses

Wismar

Fest steht bereits: Es wird ein neues Gebäude für die Wismarer Berufsfeuerwehr gebaut. Auch das Ordnungsamt soll dort einziehen. Doch wie wird das Haus aussehen? Dazu gibt es noch keine Pläne. Ein Wettbewerb soll innovative und nachhaltige Ideen bringen. Diesen Vorschlag hat die Stadtverwaltung der Bürgerschaft unterbreitet, die in ihrer letzten Sitzung zugestimmt hat.

Rund 125 000 Euro soll der Wettbewerb kosten. Enthalten sind auch Preisgelder für den ersten bis dritten Platz. Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat er nicht. Der Wettbewerb wird aus Mitteln der Städtebauförderung bezahlt. Eine Zustimmung des zuständigen Bau- und Energieministerium liegt vor.

Gebäude soll zur Altstadt passen

„Wir wollen ein funktionales Gebäude haben, aber es soll auch ansehnlich sein“, erklärt Bürgermeister Thomas Beyer (SPD), warum ein Wettbewerb gestartet werden soll. Der Neubau entstehe in der Welterbepufferzone und sollte gut zur Altstadt passen. Neben der Bereicherung des Stadtbildes soll das Gebäude auch modernste Technologien und das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen.

Wer den Wettbewerb gewinnt, soll eine unabhängige Jury entscheiden. Auch die Öffentlichkeit soll beteiligt werden. Damit eine unabhängige Bewertung erfolgen kann, sollen die Planungswerke anonym eingereicht werden.

Nutzung des alten Quartiers noch unklar

Zurzeit sind die Berufsfeuerwehr und das Ordnungsamt in der Scheuerstraße/Ecke Frische Grube untergebracht. Das Gebäude ist veraltet und genügt nicht mehr den Ansprüchen an eine moderne Feuerwache. Deshalb soll auf einem rund 17 000 Quadratmeter großen Grundstück an der Poeler Straße/Ladestraße neu gebaut werden.

Geplant ist eine Investition von 18,7 Millionen Euro. Davon sind 13,4 Millionen Euro für den Neubau des Feuerwehrgebäudes, einschließlich Grundstück, vorgesehen sowie 5,3 Millionen Euro für den Neubau des Ordnungsamtes.

Was mit dem derzeitigen Quartier geschehen soll, ist noch nicht entschieden. Ein Verkauf könnte schätzungsweise 940 000 Euro für den Wismarer Haushalt bringen.

Wie Vizebürgermeister Michael Berkhahn (CDU) betont, würde der Neubau auch die Wege der Feuerwehr bei Einsätzen erleichtern. Sie müsste dann nicht mehr durch die Altstadt fahren und hätte eine schnellere Anbindung an die Hauptverkehrswege.

Von Kerstin Schröder