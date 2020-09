Kostenlos bis 13:00 Uhr Plüsch, Power und Plunder in Wismar: In diesem Spiel retten Teddy und Co die Welt

Das Spiel macht definitiv nicht nur Kindern Spaß! Beim „Pen & Paper“ Plüsch, Power und Plunder in Wismar werden ganz normale Kuscheltiere zu Helden und retten mit viel Fantasie ihre Welt. Wir waren dabei und haben unserer Fantasie freien Lauf gelassen.