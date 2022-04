Wismar

Es ist mucksmäuschenstill in der Wismarer St. Georgen-Kirche, als Margot Käßmann anfängt zu lesen. „Die Passionsgeschichte ist der wohl bewegendste Teil der Evangelien. Jesus, der Mann aus Nazareth, der das Nahen des Gottesreiches angekündigt, der Hoffnungen geweckt hat auf Freiheit und Gerechtigkeit, er geht den Weg in den Tod. Ein Drama spielt sich ab, in das niemand mehr eingreifen kann ...“

450 Menschen sitzen in der Kirche, mit Blick in den Chorraum mit den im symbolischen Grün beleuchteten Pfeilern. Im Chorraum stehen die Sängerinnen und Sänger der Wismarer Kantorei. Vor ihnen, am Rednerpult, steht Margot Käßmann und liest, erzählt, predigt das, was die Menschen jetzt zur Osterzeit bewegen sollte und vielleicht auch jetzt mit einem Krieg an den Grenzen Europas und so viel Leid mehr denn je bewegt.

Prof. Dr. theol. Margot Käßmann, Deutschlands wohl bekannteste Theologin, war elf Jahre lang Bischöfin der evangelischen Landeskirche in Hannover. „Es ist der Zähigkeit des Wismarer Kantors Christian Thadewald-Friedrich zu verdanken, dass die Lesung nun hier stattfindet“, dankt sie vor Veranstaltungsbeginn.

Zwei Jahre Verspätung

Er hatte die besondere Konzertlesung – Musik und Lesungstexte im kurzweiligen Wechsel – bereits für Ostern 2020 geplant. Dann kam Corona. „Nun sind wir noch weit besser als wir vor zwei Jahren gewesen wären“, schmunzelt der Kantor nach dem Programm, sichtlich erleichtert, dass es so stattfinden konnte und so gut ankam. So gut, dass er die Mischung aus Lesung und Musik wohl weiter ins Auge fassen möchte.

Margot Käßmann nimmt die Menschen mit auf eine Reise in die Welt, die Gedanken und Beweggründe der Menschen, die Jesus vor über 2000 Jahren auf seinen „Weg nach Ostern“, also bis zu seiner Kreuzigung und damit seinem Tod, begegnet sind. Angefangen mit seiner Mutter Maria, die sich sorgt um den Sohn, dem die Menschen an den Lippen hängen und der mit seinem Glauben provoziert.

Begegnungen auf dem Weg

„Aber die Angst einer Mutter die kann ein erwachsener Sohn wohl kaum verstehen. Dabei ist ihr durchaus auch bewusst, dass er seinen Weg gehen muss. Sie kann ihn nicht festhalten und darf ihn auch nicht lenken wollen. Wahrscheinlich kann sie einfach nur für ihn da sein“, liest Margot Käßmann von der liebenden Mutter, die noch nicht weiß, wie es enden wird.

Dann erklingt Bachs Werk „Er nahm alles wohl in acht“ aus der Johannes-Passion und unterstreicht das mütterliche Bangen um die Zukunft. Was für eine starke Mischung aus Texten und Musik. Als Margot Käßmann von Jesus Begegnung mit Johannes liest, voller Hingabe, Liebe und Zärtlichkeit, erklingt der zeitgenössiche Kanon „Wo die Liebe wohnt blüht das Leben auf“.

Starke Musik

Der Kanon zur Jahreslosung „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ erklingt zweimal und füllt die Kirche mit der immer wieder bewegenden Macht der Musik. Einmal, nachdem Margot Käßmann über Herodes gelesen hat. Der König, der den Kindsmord veranlasste, um Jesus zu töten.

„An vielen Stellen spricht die Bibel von Diktatoren, wie die Welt sie immer wieder ertragen muss. Die Gewaltherrscher von damals stehen in einer Linie sozusagen mit Stalin, Hitler, Idi Armin, Pinochet, Saddam Hussein. Und heute kann man wohl auch Putin mit in diese Liste aufnehmen. Machtmenschen, die jeden Bezug zur Realität verlieren.“

Margot Käßmann findet auch in der über 2000 Jahre alten Geschichte immer wieder den Bezug zu Realität und der Frage, wieso Glaube auch heute noch wichtig sein kann oder ist. Den weinenden, namenlosen Frauen widmet sie ein Kapitel. „Mütter, die ihre Kinder hungern sehen in Äthiopien. Mütter, die aus Verzweiflung ihre Töchter in die Prostitution geben in Indien. Und Mütter, die heute um ihre russischen oder ukrainischen Söhne weinen.“ Und die Kantorei singt: „Gott hat mir längst einen Engel gesandt.“

Hoffnung in dunklen Zeiten

Als Margot Käßmann von Josef von Arimathäa liest, dem Mann, der Jesus voller Erbarmen ein würdevolles Grab bereitet hat, ist es längst dunkel geworden in der Kirche. Sie liest vom „Karsamstag“, dem Tag danach. „Ein unbeschreiblicher Tag, eine Zeit, die den Atem anhält, eine Zeit der Stille. Wer ein Unglück miterlebt, wem ein geliebter Mensch stirbt, der kennt den Karsamstag.“

Und doch kommt sie, die Hoffnung, so wie jedes Jahr der Frühling nach dem harten Winter kommt. „Morgen vielleicht? Ja, am Ostermorgen wird Maria von Magdala sich aufmachen. Wie viele Frauen nach dem Schock eines Krieges, einer Vergewaltigung, nach dem Schock, den sie ertragen müssen: Am nächsten Tag machen sie sich auf und tun die Dinge, die getan werden müssen. Einkaufen, Feuer machen, die Kinder anziehen, die Toten salben. Ja, morgen wird sie aufbrechen. Und sie wird ein leeres Grab finden. Und einen Engel, der sagt ’Fürchte dich nicht’. Aber nicht am Karsamstag. Das ist der Tag des Schweigens, der Fragen, der Ratlosigkeit. Und diesen Tag müssen wir auch heute zulassen. Die Hoffnung ist gesät, aber die Saat muss erst noch aufgehen.“

In St. Georgen ist das Läuten der großen Glocke von St. Marien zu hören, der besonderen Glocke, die nur ganz selten klingen darf. Pastor Thorsten Markert hat eine Fernbedienung. Sonst ist es still in der Kirche. Langsam erhebt sich der Chor zum letzten Lied des Abends: „Du bettest die Toten in feine Farben“. Ein aktuelles Stück von Kirchenmusiker Jan Simowitsch aus Hamburg, das Trauer, Hoffnung und Liebe so wunderbar vereint. „Gesät ist die Hoffnung“, so der Buchtitel von Margot Käßmann. Frohe Ostern!

Von Nicole Hollatz