Wismar

Hinrich Siedenschnur ist ein Wismarer Original. Seit Jahrzehnten engagiert er sich als Gästeführer und Heimatforscher für sein Wismar. „Seit vielen Jahren unterstützt er auch den Wismarer Friedhof mit Stelen, die hier aufgestellt werden und an historische Persönlichkeiten der Stadt erinnern“, dankte Bürgermeister Thomas Beyer dem 78-Jährigen.

Fast 40 Stelen auf dem Friedhof

Fast 40 Stelen gibt es inzwischen, verteilt über den Ost- und den Westfriedhof und immer mit einigen Sätzen zur jeweiligen historischen Persönlichkeit. Auch dieses Jahr kommen neue dazu. Den größten Teil davon hat Hinrich Siedenschnur finanziell und auch dank der Idee und der historischen ersten Zuarbeit inhaltlich möglich gemacht. Gut 30 000 Euro, so die vorsichtige Schätzung, hat Hinrich Siedenschnur so in den letzten Jahren an Spenden dem Friedhof vermacht.

Dazu viel Wissen, Zeit und praktische Unterstützung. „Sie geben Ihr großes geschichtliches und persönliches Wissen weiter“, dankte Grit Schaller-Uhl als Leiterin des Friedhofes. Die Menschen könnten so auf historischen Pfaden spazieren. Im Falle von Prof. Dr. Gottlob Frege, dem berühmtesten Sohn der Stadt und dem Begründer der modernen Logik, kommen beispielsweise Fachleute aus aller Welt zum Grab und zur Informationsstele.

Und wer einmal eine Friedhofsführung mit Hinrich Siedenschnur mitgemacht hat, weiß, er kann zu jeder Stele weit mehr erzählen als auf die Textplatte passt. Beispielsweise weiß er auch, dass nur drei Frauen mit den Stelen geehrt wurden – darunter die bekannte Künstlerin Sella Hasse. 2018 wurde Hinrich Siedenschnur für sein Engagement mit der Bürgermedaille der Stadt geehrt.

59 junge Birken gespendet

Auch so spenden Menschen regelmäßig für den Wismarer Friedhof, beispielsweise neue Sitzbänke oder über den Friedhofsverein zum Beispiel für den Erhalt des Leichenwärterhäuschens. Eine sehr hohe Spende gab es gerade von Dietrich Witt, der dem Friedhof 59 Birken spendete – ein Wert von 15 656,83 Euro laut Protokoll der Bürgerschaftssitzung. „Die Birken wurden Ende Dezember, Anfang Januar gepflanzt“, dankte Grit Schaller-Uhl. Spenden, die sinnvoll, nachhaltig und für alle Menschen sind, führte sie weiter aus.

„So wird aus dem Friedhof mehr als sein Kernzweck. Er ist das Gedächtnis der Stadt und ein wunderbares Flächendenkmal“, lud der Bürgermeister die Menschen auch ohne Trauerfall ein, den Friedhof zu besuchen, gerade jetzt im Frühjahr. So ein bürgerliches Engagement sei mehr als bemerkenswert. „Das kann nicht jede Stadt von sich sagen.“ Hinrich Siedenschnur hofft, dass noch mehr Menschen diesen Beispielen folgen und für den Erhalt des Friedhofes trotz rückläufiger Belegung und damit schwieriger Einnahmensituation bei gleichbleibend oder sogar steigenden Kosten spenden.

Von Nicole Hollatz