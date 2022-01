Wismar

„Der gewünschte Teilnehmer ist zurzeit leider nicht erreichbar“, sagt die weibliche Computerstimme, wenn man versucht, im Fachgeschäft für Uhren und Schmuck von Torsten Stark in der Krämerstraße anzurufen. Gefolgt von einem Klicken. Gespräch beendet.

Das ist seit dem 4. Dezember letzten Jahres so. „Das ganze Haus ist betroffen“, so der Uhrenmachermeister. Seine Mieterin, eine Studentin, bräuchte dringend das Internet für ihre Vorlesungen und Co.

Verwunderte Kunden

Und bei Torsten Stark ist es ungewohnt ruhig im Laden. Die Kunden rufen sonst vorher an, unter welchen Voraussetzungen sie in den Laden dürfen (Reparatur egal, Kauf 2G). Oder sie fragen nach, ob ihr Reparaturauftrag schon fertig sei und sind dann natürlich irritiert bei der Ansage. „Einige Kunden fragen, ob wir Urlaub haben“, erzählt er.

Nein, keinen Urlaub und auch keine neue Hiobsbotschaft einer weiteren Ladenschließung. Torsten Stark hat genug zu tun. Die Kunden schätzen ihn und sein Geschick bei der Reparatur alter und neuer Uhren und genauso bei Schmuck.

Aber von vorne. Am 4. Dezember merkte Torsten Stark, dass der Router in seiner Werkstatt hinter dem Laden nicht mehr geht. Sprich kein Internet. Die ganze Telefonleitung ist seitdem tot. Zum Glück hat er ein Smartphone, über das er nun den Computer und auch zum Beispiel das Gerät für die Zahlung mit der EC-Karte mit dem Internet verbinden kann.

Warteschleifenmusikgenuss

Seitdem hängt er regelmäßig in den entsprechenden Warteschleifen der verschiedenen Firmen, die für ihn und sein Problem zuständig sind. „Ich lege das Handy meist daneben und arbeite weiter zur Musik der Warteschleife.“ Sonst hört er Musik übers Internet. Nun ist es still in der Werkstatt. „Man hört sogar das Ticken der Uhren!“ Aber, so der Handwerksmeister, die Menschen am Telefon und auch vor Ort waren immer sehr hilfsbereit und freundlich.

Am 8. Dezember kam der erste Techniker seines Anbieters Vodafon ins Haus. Der gab nach einer halben Stunde auf und sah, so Torsten Stark, den Fehler in der Zuführung der Telefonleitung. „Dafür war er nicht zuständig. Ich bekam einen neuen Termin.“ Schon am nächsten Tag kam der nächste, externe Techniker.

Probleme unterm Straßenpflaster

„Nach zehn Minuten hatte er den Fehler gefunden, circa 14 Meter vor dem Haus in der Erde.“ Sprich unter dem Straßenpflaster in der Krämerstraße. Das Problem: Da käme er nicht hin. „Also bekam ich einen neuen Termin für eine Baufirma.“

Am 21. Dezember sollte der sein, es passierte nichts. „Als ich mich persönlich bei der Baufirma in Lübeck meldete, vertröstete man mich auf das neue Jahr – Frost im Boden, wenig Leute zwischen Weihnachten und Neujahr, wichtige Aufträge.“

Torsten Stark erzählt weiter: Am 4. Januar war die Firma vor Ort, es fehlten aber Teile. „Am 5. Januar waren dann Presslufthammergeräusche vor dem Laden zu hören, aber nicht lange. Dann war Stillstand. Die Pflasterung der Hansestadt Wismar sei zu hart und zu schön!“, erzählt er weiter. „Deshalb muss eine spezielle Firma ran, die sich mit Boulevard-Steinen auskennt.“ Und die hatte, so Stark, bis 10. Januar Urlaub.

Seitdem ruft er regelmäßig bei der Baufirma an – erst wenn die das Loch gemacht hat, können die Techniker die Leitung reparieren. Sobald ein Termin frei ist. Bis dahin können die Kunden Torsten Stark über Mail (stark-wismar@freenet.de) oder Handy (0176/50944080) erreichen.

Von Nicole Hollatz