Wismar

Die Jalousien sind zugezogen, das Haus ist verschlossen, die Homepage ist nicht auf dem neuesten Stand („Vom 13. Juli bis zum 13. August 2020 macht TiL Ferien“). Was ist mit dem Treff im Lindengarten, kurz TiL genannt, los? Nutzer sorgen sich und fragen, ob und wann sie den Treff wieder aufsuchen können.

Als es mit Corona losging, schloss auch der Treffpunkt am Altstadtring. Das war Mitte März. „Ja, die Türen sind hauptsächlich verschlossen, aber es geht bei uns so langsam weiter. Einzelne Gruppen sind wieder da, wir vermieten auch, aber sehr, sehr vorsichtig. Corona gilt nach wie vor. Wir müssen die Abstands- und Hygieneregeln einhalten und gucken, wie groß die Gruppen sind“, so Petra Steffan.

Wollen kein Corona-Hotspot sein

„Wir machen weiter, aber Corona bremst uns aus.“ Petra Steffan, Vorsitzende vom TiL e. V. Quelle: privat

Die Vereinsvorsitzende vom TiL e. V., vielen bekannt als Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt, sagt klipp und klar: „Wir wollen kein Hotspot sein für lokale Ausbrüche.“ Und weiter: „ TiL ist überhaupt nicht gefährdet, auch wenn einige Leute es so meinen. Das Bürgerhaus wollen alle, wir machen weiter, aber Corona bremst uns aus.“

Im April 2016 wurde der neue Treff im Lindengarten eingeweiht. Das Gebäude der früheren Eisdiele haben vor Corona etwa 22 Nutzergruppen und gut zehn Vereine für ihre Veranstaltungen besucht. TiL bietet Platz für Vereine, bürgerliches Engagement oder einfach für den gemütlichen gemeinsamen Nachmittag. Petra Stefan: „Es wird schon extrem gut angenommen, es ist eine kleine Erfolgsgeschichte.“

Erste Gruppen wieder da

Und jetzt? Gruppen wie der PC-Club, Stricken oder die gemeinnützige Gesellschaft sind wieder da. Eine Englischgruppe hat ihre Treffs in private Räumlichkeiten verlagert, würde aber gerne zurück in den Bürgertreff.

Bei privaten Feiern und Festen gelten 25 Menschen als Obergrenze, bei Gruppen nicht mehr als sieben bis acht Personen. „Ich weiß, dass einige sind sauer, weil ich nein sage, aber es allen recht zu machen, ist eine Kunst, die ich nicht kann“, sagt die Vereinschefin. Bei einer Einschulungsfeier habe man mit der Sauberkeit schlechte Erfahrungen gemacht, im Dezember sind schon fünf Termine vergeben. Mehr gehe nicht. Der Verein sei gemeinnützig und wolle seine Einnahmen nicht allein durch Vermietungen generieren. Und die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder müssten das auch wuppen können.

Neue Koordinatorin ab 15. Oktober

In der Zwischenzeit hat es beim TiL auch Veränderungen gegeben. TiL-Koordinatorin Christin Neichel habe eine neue berufliche Herausforderung gesucht und ist seit dem 1. August weg. Die Hansestadt und die DSK (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH) haben als Förderer des Vereins zusammen mit dem TiL eine Lösung gefunden. Zum 15. Oktober kommt eine neue Mitarbeiterin, die sich um die Vereinsbelange kümmert. Damit dürfte dann auch wieder ein Stück mehr Kontinuität einziehen. Petra Steffan: „Aber selbst dann gelten die aktuellen Corona-Bedingungen. Leider haben das nicht alle verstanden. Wir können da keine großen Partys feiern.“

Zum 1. Januar 2021 wird außerdem die DSK, der Sanierungsträger der Hansestadt für die Altstadt, die Hoheit übernehmen, was finanzielle Belange wie das Bewirtschaften des Hauses betrifft. Der Verein bleibt aber bestehen und wird sich inhaltlich weiter voll einbringen. „Nach außen ändert sich nichts“, so Petra Steffan.

Verein steigert Einnahmen

In der Anlaufphase hatten die Stadt und TiL eine Fördervereinbarung geschlossen. Für Miete, Unterhalt und Betrieb wurden jährlich etwa 11 500 Euro zur Verfügung gestellt. 2019 war es deutlich weniger, weil der Verein seine Einnahmen aus Vermietungen, mit Festen und anderen Erlösen deutlich steigern konnte.

Von der ABC-Straße zum Lindengarten

Rückblick: Als der Bund 1999 das Städtebauförderungsprogramm „ Soziale Stadt“ ins Leben rief, wurde in der Hansestadt ein Quartiersmanagement für die Altstadt eingerichtet. Damit sollte Bürgerbeteiligung gestärkt und das Miteinander gefördert werden. In der Folge kam es zur Gründung des Altstadtbeirates. Eine Idee im Rahmen des Altstadtforums war ein Bürgerhaus mit vielen Vereinen unter einem Dach. So entstand im Januar 2004 der offene Treff in der ABC-Straße 6. Im April 2016 bezog der Bürgertreff das neue Domizil mit dem neuen Namen TiL – Treff im Lindengarten – in der Bauhofstraße 17. Am 2. Dezember 2016 wurde der Verein TiL e. V. gegründet.

Der Verein steht für eine lebendige Stadtteilkultur. Wenn nicht gerade Corona bremst, werden über die wöchentlichen Angebote hinaus regelmäßig Veranstaltungen durchgeführt. Diese reichen von Vorträgen über Workshops bis hin zum jährlichen „ Frühlingsfest im Lindengarten“, das Repair-Café für Fahrradtüftler, Krabbelfrühstück oder Neubürger-Stammtisch.

Von Heiko Hoffmann