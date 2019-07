Wismar

Die Feuerwehr musste am frühen Samstagabend in die Wismarer Altstadt ausrücken. Am Markt brannte es in genau dem Giebelhaus, in dem schon vor einem Jahr ein verheerendes Feuer gewütet hatte. Die Feuerwehr brachte die Flammen in einem Zimmer im Obergeschoss laut Informationen des NDR aber schnell unter Kontrolle. Trotzdem sollte eine Brandwache das Eckhaus am Abend kontrollieren.

Vermutlich handelt es sich um Brandstiftung. Ein Zeuge soll beobachtet haben, wie ein Mann am Nachmittag über ein Baugerüst ins Haus kletterte. Im April vergangenen Jahres war das historische Gebäude zusammen mit dem Nachbarhaus bei einem Brand zerstört worden. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung – bislang ohne Erfolg. Das Feuer soll durch brennende Plastikplanen ausgelöst worden sein. Der Schaden ging damals in die Millionen. Es war der verheerendste Brand in der Wismarer Altstadt seit Jahrzehnten. Glutnester loderten immer wieder auf.

Mehr Infos:

