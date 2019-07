Wismar

Wieder sind in einem Wismarer Einkaufsmarkt Portemonnaies gestohlen worden. Das Opfer ist diesmal eine 73-jährige Frau gewesen. Wie sie bei der Polizei angab, ist ihr die Geldbörse im Einkaufsmarkt in der Lübschen Straße entwendet worden – inklusive Geld sowie der Geldkarte mit der dazugehörigen Geheimzahl. Deshalb hat die Rentnerin ihr Konto sofort sperren lassen. Doch bis dahin hatte der Täter bereits eine Summe im unteren vierstelligen Bereich abgehoben.

Das ist aber nicht der einzige Diebstahl der vergangenen Tage. Eine 56-jährige Frau ist zwei Tage zuvor bestohlen worden, als sie in einem Discounter ihren Einkauf erledigte. Wann und wie genau der Diebstahl stattfand, konnte die Frau nicht sagen. Sie teilte der Polizei jedoch mit, dass sie ihre in einem Beutel befindliche Geldbörse oben auf dem Warenkorb abgelegt hatte.

In den vergangenen Wochen ist es vermehrt zu Diebstählen von Portemonnaies gekommen. Mit den aktuellen Fällen sind es jetzt elf Vorfälle. Wie die Geschädigten unabhängig voneinander schilderten, hatten sie ihre Handtaschen nur kurze Zeit unbeobachtet beim Einkauf in unterschiedlichen Geschäften im Einkaufswagen liegen lassen. Als sie dann später an der Kasse bezahlen wollten, waren die Geldbörsen weg.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände unbeobachtet auf oder im Warenkorb liegen zu lassen. Stattdessen sollte man sie möglichst nah am Körper in verschlossenen Innentaschen tragen. Geldkarten und Geheimnummern sollten niemals zusammen aufbewahrt werden.

Kerstin Schröder