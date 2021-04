Wismar: Wieder stiller Protest am Mittwoch auf dem Marktplatz

Wismar

Zum fünften Mal lädt die FDP der Hansestadt Wismar zum stillen Protest auf dem Marktplatz ein – in dieser Woche am 7. April um 11 Uhr. Grund sind die weiterhin fehlenden Öffnungsperspektiven für Gastronomie, Einzelhandel, Kulturschaffende, Fitnessstudios und Freizeitangebote. „Stattdessen gibt es Verunsicherung beim Impfen, die Verantwortung für Tests wird auf die Arbeitgeber abgeschoben und es wird hingenommen, dass die Gesellschaft sich weiter spaltet und immer unversöhnlichere Positionen bezogen werden“, so die Veranstalter. Deshalb soll mit der Aktion eine Diskussion angestoßen werden, um unterschiedliche Positionen und Meinungen zu hören und auszutauschen und gemeinsam nach Lösungsansätzen zu suchen. Der stille Protest dauert etwa 30 Minuten.

Von OZ