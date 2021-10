Wismar: Wikinger kämpfen mit Hochwasser-Kindern aus dem Rheinland

Wismar

Heimweh haben Julienne (14) und Theresa (12) nur ein bisschen. Dafür ist die Freude, dass sie einander wiederhaben, einfach zu groß. „Wir sind von klein auf zusammen aufgewachsen, haben viel Zeit miteinander verbracht“, erzählen die Mädchen, während sie sich immer wieder umarmen. Im gleichen Dorf hätten sie gewohnt – bis das Hochwasser kam und fast alles zerstört hat. „Wegen der Verwüstung musste Juliennes Familie leider woanders hinziehen“, bedauert Theresa. Seither habe sie ihre Freundin nicht mehr gesehen. Doch nun haben die Mädchen endlich Zeit füreinander – 14 Tage lang an der Ostsee.

Julienne (14) und Theresa (12) haben sich vor dem Camp lange nicht gesehen. Quelle: Kerstin Schröder

Möglich machen das Martina Krimmling vom Wismarer Verein „Licht am Horizont“ und Petra Held vom Wismarer Büro der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD). Sie haben 22 Kinder und Jugendliche aus dem vom Hochwasser überschwemmten Rheinland nach Nordwestmecklenburg eingeladen. Darunter sind auch Julienne und Theresa (12). Sie teilen sich zwei Wochen lang ein Zimmer im Ferienlager in Gallentin, unternehmen Ausflüge, kommen auf andere Gedanken und lachen.

Ablenkung im Camp

Die bedrückende Stimmung, dass zu Hause vieles zerstört und verloren ist, scheint ganz weit weg. Das liegt an der Ablenkung im Camp. Dort gibt es nach der Hälfte der Auszeit ein Wikingerspektakel mit Lagerfeuer und Musik. Die Wismar-Warriors, eine Wikingerkampfgruppe, ist extra für die Kinder aus der Hansestadt gekommen.

Die Männer zeigen ihnen, wie früher gekämpft wurde – allerdings sind ihre Waffen stumpf. „Damit sich keiner verletzt“, erklären sie. Immer wieder treten die stämmigen Burschen mit Schwertern und Äxten gegeneinander an und kommen dabei in ihren schweren Ausrüstungen schnell ins Schwitzen. Gerne geben sie deshalb ihre Waffen auch mal ab – denn natürlich wollen die Kids alles mal ausprobieren.

Fußballer laden zum Kicken ein

Unter den Zuschauern sind Wismars Bürgermeister Thomas Beyer, Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schonmann und eine Fußballmannschaft, die ebenfalls Ferien in Gallentin macht. Die Jungs laden die Kinder aus dem Rheinland anschließend zum Kicken ein. Julienne und Theresa schauen lieber zu und feuern die anderen an. Das Einkaufen in Wismar habe viel Spaß gemacht, aber auch das Krabbeln durch eine Orgel und die Fahrt mit der Poeler Kogge – die Mädchen könnten noch so einiges aufzählen.

Abends wird es ruhiger im „Herzenscamp Flut“. Dann soll immer vorgelesen werden und ein bisschen Heimweh kommt doch mal auf. Aber das verfliegt auch wieder dank eines Hundes, mit dem die Kinder lange spazieren gehen können.

Verein betreut Kinder aus finanzschwachen Familien

„Dass wir den Kindern eine schöne Zeit schenken können, ist nur durch Spenden möglich geworden, deshalb sagen wir allen Unterstützern ein herzliches Dankeschön“, betont Martina Krimmling. Mit dem Verein Licht am Horizont betreut sie ehrenamtlich Kinder aus finanzschwachen Familien in und um Wismar, allerdings nicht 14 Tage am Stück, sondern mit vielen Ausflügen und Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt.

Das Flutcamp ist deshalb auch für sie eine neue Erfahrung, die sie komplett in ihrer Freizeit absolviert. „Wir haben ganz schön zu tun, aber die strahlenden Kinderaugen sind es wert.“

