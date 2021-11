Wismar

Spielen und toben mögen Kinder dort wohl vorerst nicht. Der „Zuckerland“-Spielplatz am Fußweg zwischen dem Zucker-Wohngebiet und der Dorstein-Gartenanlage sieht verwüstet aus. Wildschweine treiben sich dort herum. Seit Wochen suchen sie Nacht für Nacht nach Essbarem. Der Rasen ist nahezu komplett aufgewühlt, Grassoden liegen locker herum.

„So einen Spielplatz habe ich noch nicht gesehen“, sagt Ilona Bartel. Die Anwohnerin macht mit ihrem Mann Klaus-Dieter auf das Problem aufmerksam. „Hier spielen sonst immer Kinder. Jetzt nicht. Wer will schon so einen Spielplatz nutzen?“, fragt Ilona Bartel. Kinder vom Wohngebiet, aus Dargetzow und von den Kitas am Kagenmarkt sind sonst gerne zum Spielen gekommen. Doch jetzt sieht der Platz in der Nähe des Technischen Hilfswerkes gruselig aus. Der Platz werde gemieden, auch aus Sorge vor Bakterien.

Immerhin: Spielgeräte verschont

Nur die Spielgeräte selbst und den Kies meiden die Wildschweine. Der angrenzende Bolzplatz ist wegen des Sandbodens noch nutzbar. Seit etwa sechs Wochen kommen die Schwarzkittel vorbei. Nacht für Nacht. Einige waren schon im Wohngebiet, andere haben versucht, den Hang, hinter denen die Häuser liegen, hochzukommen.

Ilona und Klaus-Dieter Bartel auf dem Spielplatz "Kinder-Zuckerland". Die Anwohner sind entsetzt, was doll die Wildschweine den Platz umgewühlt haben. Quelle: Heiko Hoffmann

„So ein Spielplatz kostet ja auch Geld. Ist doch schade, wenn er nicht genutzt wird“, sagt Klaus-Dieter Bartel. Er kann sich einen Zaun als Lösung vorstellen. Spiel- und Bolzplatz sind schon zum Teil eingezäunt. Das reicht nicht.

Problem innerhalb der Stadt nicht durchgestellt

Bei der Hansestadt ist das Problem bekannt. Offenbar wurde dem aber nur halbherzig nachgegangen, das Problem wurde hausintern nicht durchgestellt. Der städtische Entsorgungsbetrieb kümmert sich um die Sauberkeit, das Ordnungsamt hat sich der Wildschweinproblematik angenommen.

So sieht der Spielplatz zwischen dem Zucker-Wohngebiet und der Dorstein-Gartenanlage aus, nachdem Wildschweine hier nach Futter gesucht haben. Quelle: Heiko Hoffmann

So wurden zwar die Grassoden wieder etwas schick hindrapiert, von den Wildschweinen auf dem Spielplatz wusste scheinbar die Ordnungsbehörde nichts.

Stadtjäger guckt sich Spielplatz an

Und bis Dienstag hatte auch der Stadtjäger keine Kenntnis von der Problematik. Der Stadtjäger wurde erst im Sommer dieses Jahres von der Stadt als Koordinator für die Wildschweinproblematik eingesetzt.

Daher konnte die Verwaltung am Dienstag auch nur ankündigen, dass eine Lösung beraten werde. Der Spielplatz, so Stadtsprecher Marco Trunk, werde nicht gesperrt, weil die Spielgeräte nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Wildschweine bei Schlachteiche der früheren Zuckerfabrik

Die Spuren der Wildschweine führen auf der einen Seite zu den früheren Schlammteichen der Zuckerfabrik. Dort befindet sich auch eine Photovoltaikanlage, unter dessen Zaun die Tiere in der Vergangenheit durchgelaufen sind.

Im Bereich der Schlammteiche der früheren Zuckerfabrik, zwischen Schwanzenbusch und dem Zucker-Wohngebiet, haben Wildschweine beste Rückzugsgebiete. Hier läuft ein Wildschwein unter den Zaun der Fotovoltaikanlage. Quelle: Heiko Hoffmann

Das Gebiet mit Wasser, Schilf und Morast ist ein Eldorado für Wildschweine, ein ideales Rückzugsgebiet. Auf der anderen Seite führen die Spuren bis über das Gleis der Bahnstrecke nach Rostock.

Stadtjäger und Expertengremium Im Kampf gegen die Wildschweine hat die Hansestadt in diesem Jahr die Stelle eines Stadtjägers geschaffen und ein Expertengremium gebildet. Das Expertengremium wird von Ordnungsamtsleiter Frank Brosig geleitet. Außerdem gehören dem Gremium an: Vertreter der Abteilung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und vom Sachgebiet Liegenschaften der Stadt, des Kreisverbandes der Gartenfreunde der Hansestadt, des Kleingartenvereins „Am Torney“ in Wismar, des Kreisjagdverbandes Nordwestmecklenburg, der Pächtergemeinschaft der Hansestadt, der unteren Jagdbehörde des Landkreises und der Stadtjäger. Stadtjäger auf Honorarbasis ist der Wismarer Ulrich Kändler, Hobbyjäger und Vorsitzender des Imkervereins Wismar. Der Stadtjäger koordiniert unter anderem Jagden, bespricht mit der Stadt Maßnahmen gegen die Schwarzkittel und ist Ansprechpartner für Bürger.

Im Normalfall funktioniere das Beschwerdemanagement der Stadt, so Stadtjäger Ulrich Kändler. Das laufe über das Ordnungsamt. Er bekomme die Info und guckt sich das Problem vor Ort an. „Wir überlegen mit den zuständigen Leuten, was wir Sinnvolles tun können.“ Auch den Spielplatz werde er sich anschauen.

Stadtjäger: Wir kommen gut voran

In Sachen Wildschweine gebe es einige Baustellen in der Stadt. „Wir kommen aber gut voran und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, auch wenn es mühsam ist.“ In der Regel gehe es nicht um schnelle Erfolge.

Hinter der Pächtergemeinschaft, der 17 Jäger angehören, liegen zwei Rekordjahre. Im Jagdjahr 2019/20 wurden 217 Wildschweine erlegt, 2020/21 waren es 264. Vor 2017 sei die Anzahl erlegter Wildschweine mit jährlich zwischen 80 und 100 relativ gleichbleibend gewesen. Wismar gilt als schwieriges Jagdgebiet. Durch die Nähe zu Wohngebieten und Kleingärten steht Sicherheit an erster Stelle.

