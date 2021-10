Wismar: Wird der Löwespeicher zum soziokulturellen Zentrum?

Wismar

„Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist“, steht auf dem Aufsteller am Alten Hafen. An der Seite des äußerlich sanierten Thormannspeichers stehen am Samstag Infotafeln, Bier- und Bratwurststand, Bühnentechnik, Spielangebote und mehr. Aus dem Lautsprecher schallt die Musik der Mittelalterrockband „Saltatio Mortis“. Die Menschen bleiben stehen und kommen ins Gespräch.

Es geht um den Löwespeicher direkt dahinter – ein unsanierter Koloss. Der soll, so versprechen die Infotafeln, zum soziokulturellen Zentrum werden. „Ich kämpfe gegen die großen Konzerne, die sich den Speicher unter den Nagel reißen wollen. Wir wollen was für die Menschen hier tun!“ Wild gestikulierend und leidenschaftlich erklärt Horst Bartels vom Forum Speichergruppe e. V. (Verein in Gründung) seine Idee, hinter der so viel mehr stecke als „nur“ die Nutzung des noch unsanierten Speichers.

Ein Tourist hört aufmerksam zu. Das Untergeschoss des ehemaligen Silos wolle Bartels nutzen, das sei einfach machbar im Vergleich zu dem Röhrensystem in den unendlichen Weiten der Etagen darüber. Unten solle ein Café mit menschlichen Preisen entstehen, eben ohne Gewinnabsicht und als Treffpunkt für alle, inklusiver niederschwelliger Bildungsarbeit. Daneben ein Büro und einen großen Raum für Konzerte, Lesungen und mehr. „Man darf wegen des Denkmalschutzes keine Fenster einbauen, das passt doch zu einem Konzertsaal“, kommentiert Horst Bartels.

Kulturzentrum als Lösung

Was das Ganze kosten würde, weiß er nicht. Alleine der Erwerb von Haus und Grundstück ist mit rund 460 000 Euro beziffert. Auf die Frage, wie er das finanzieren wolle, verweist Bartels auf die vielen Fördermöglichkeiten, die nur angezapft werden müssen. Und lacht: „Wir können nicht pleite gehen, wir sind schon pleite!“ Seit einem Jahr, so erzählt er, führe er Gespräche zur Umsetzung der Idee. „Die Töpfe sind voll für Kultur!“, sagt er.

Das soziokulturelle Zentrum sei, sagt er, die Lösung für die Stadt, eine Nutzung für den Speicher zu finden. „Es gibt ja einen Bürgerschaftsbeschluss, der einen Ausbau als Hostel oder Ähnliches verbiete, um die Auslastung der bestehenden Touristenbetten zu gewährleisten.“ Normales Wohnen ist durch den Seehafen auch nicht erlaubt, also bliebe „nur“ Kultur übrig.

Für die Menschen

550 soziokulturelle Zentren gebe es, so Bartels, in ganz Deutschland. „Das nächste ist in Rostock, das Peter-Weiss-Haus ...“. In Wismar gäbe es solch einen Ort zum freien Austausch nicht wirklich. Orte wie den Treff im Lindengarten (TiL) oder das Tikozigalpa als kleine Kulturzentren kenne er zwar, die würden aber nicht reichen und seien sowieso viel zu versteckt.

Teurer Speicher

2016/2017 musste die Stadt für die Sicherung des größten der Speicher am Wismarer Hafen aufkommen – es war Gefahr im Verzug. Auf 622 000 Euro beliefen sich damals die Kosten zur Sicherung von Dach und Fassade, finanziert komplett über Städtebaufördermittel. Damals wurde auch die Förderbandbrücke, die Löwe- und Thormannspeicher miteinander verband, demontiert.

Auf die Nachfrage im Rathaus, wie dort die Idee des Löwespeichers als soziokulturelles Zentrums bewertet wird, kommt nur eine knappe Antwort: „Es gab einen Beschluss der Bürgerschaft bezüglich des Löwe-Speichers zum weiteren Verfahren. An diesem kann sich die Gruppe beteiligen. Die Pläne der Gruppe hat die Stadtverwaltung zur Kenntnis genommen.“ Kontakt: kulturspeicherwismar@gmail.com

Von Nicole Hollatz