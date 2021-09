Wismar

Wismar hat sich bei der zweiten Runde des Wettbewerbs „HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland“ durchgesetzt. Damit war die Bewerbung der Stadtwerke Wismar beim Wettbewerb des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) erfolgreich. „Hy“ steht für Wasserstoff, englisch „Hydrogen“.

Als einer von bundesweit 15 Gewinnern in der Kategorie „HyStarter“ wird in Wismar und der Region nun ein Netzwerk aus Politik, kommunalen Betrieben, Industrie, Gewerbe, Wissenschaft und Gesellschaft mit Unterstützung des BMVI aufgebaut. „Ziel des Netzwerkes ist es, zum Thema Wasserstoff zu sensibilisieren und erste Konzeptideen zu Einsatzfeldern von Wasserstoff und Brennstoffzellen im Verkehr, aber auch in den Bereichen Wärme, Strom und Speicher zu entwickeln“, so Stadtwerke-Sprecherin Sylvia Bartsch.

Stadtwerke einer von bundesweit 15 Gewinnern

„HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland“ ist ein 2019 vom BMVI ausgerufener Wettbewerb mit den Kategorien „HyStarter“ und „HyExperts“. In der nun erfolgten zweiten Wettbewerbsrunde haben sich die Stadtwerke für die Region Wismar an dem Wettbewerb beteiligt und sind in der Kategorie „HyStarter“ als einer von 15 Gewinnern hervorgegangen. Neben Wismar war auch die Bewerbung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte erfolgreich.

Als Gewinner wird man für ein Jahr mit professioneller, fachlicher und organisatorischer Unterstützung bei der Bildung eines Netzwerks und der Entwicklung eines regionalen Wasserstoffkonzepts unterstützt. Ziel ist es, die Region so zu beraten und zu begleiten, dass eine „Akteurslandschaft“ aus kommunalen Betrieben, Industrie, Gewerbe, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft gebildet wird.

Die breite Information und Sensibilisierung zum Thema Wasserstoff ist dabei ein wesentlicher Baustein. Das noch zu gründende Netzwerk soll erste Konzeptideen zu den Themen Wasserstoff und Brennstoffzellen auf der Basis erneuerbarer Energien entwickeln.

Impuls für Aufbau eines Technologiestandortes Wasserstoff

Andreas Grzesko, Geschäftsführer der Stadtwerke Wismar GmbH: „Der Gewinn des Wettbewerbes gibt uns gemeinsam die Chance, in der Region der Hansestadt Wismar einen wichtigen Impuls zum Aufbau eines Technologiestandortes Wasserstoff zu geben. Zudem kann Wasserstoff einen wichtigen Beitrag für die Energiewende leisten und damit die Klimaschutzziele unterstützen.“

„Wasserstoff kann einen wichtigen Beitrag für die Energiewende leisten.“ Andreas Grzesko, Geschäftsführer der Stadtwerke Wismar Quelle: Heiko Hoffmann

Die Stadtwerke können auf erste Erfahrungen aus dem Jahr 2020 zurückgreifen, wo bei einer von den Stadtwerken organisierten Wasserstoffveranstaltung diverse Akteure beteiligt waren. Die Auswahl und Ansprache für das nun geförderte Netzwerk wird in den nächsten Wochen erfolgen. Das Netzwerk versteht sich dabei als offenes Netzwerk, das jederzeit erweitert werden kann.

Stralsund ist schon eine Stufe weiter

In der zweiten Runde des Wettbewerbs „HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland“ hat der Bund die Hansestadt Stralsund sogar zum „HyExpert gekürt. Damit verbunden ist eine Förderung bis zu 400 000 Euro, mit denen die Stralsunder Beratungs-, Planungs- sowie Dienstleistungen für ein umsetzungsfähiges Gesamtkonzept für eine regionale Wasserstoffwirtschaft beauftragen können. In der ersten Phase des „HyLand“-Programms war die Region Rügen-Stralsund als „HyStarter“ in die Regionenförderung aufgenommen worden.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landesenergieminister Christian Pegel (SPD): „Ich gratuliere den drei Gewinnern zu diesem großartigen Erfolg. Ich freue mich sehr, dass ihr jahrelanges Engagement im Bereich Wasserstoff und unser ebenso langes Netzwerken auf verschiedenen Ebenen nun solch erfreuliche Früchte trägt.“

Der „HyLand“-Wettbewerb ist Teil des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie. Sie soll dazu beitragen, Wasserstoff als Energieträger wettbewerbsfähiger zu machen.

Von Heiko Hoffmann