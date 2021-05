Wismar: Wo befindet sich die Sackgasse Hasenleger?

Wismar

„Wissen Sie, wo sich in Wismar der Hasenleger befindet?“ Es ist eher selten, dass Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) ein Gespräch mit einer Frage beginnt. Er selbst fügt gleich einschränkend hinzu: „Ich gebe zu, ich habe das auch nicht gewusst.“ Dann klärt der Rathaus-Chef auf: „Das ist eine ganz kleine Gasse, die in der Mitte von der Wollenweberstraße abgeht, eine Art Stichstraße.“

Kein Straßenschild für Hasenleger

Die Wollenweberstraße ist das eigentliche Thema des Gespräches. Die kleine Verbindungsstraße, rund 100 Meter lang, zwischen der Neustadt und der Claus-Jesup-Straße in der Wismarer Altstadt soll in Kürze saniert werden. 515 000 Euro kostet der Um- und Ausbau mit dem Verlegen neuer Leitungen, einer neuen Fahrbahn und neuer Fußwege. Und der Hasenleger ist Teil des Vorhabens. Auf diesen weist übrigens weder ein Straßenschild hin noch hat es die Mini-Straße in das Büchlein zu Wismarer Straßennamen des verstorbenen Stadtchronisten Detlef Schmidt geschafft.

Herkunft des Namens nicht abschließend geklärt

In die Unterlagen zur bevorstehenden Sanierung der Wollenweberstraße hat es der Hasenleger aber geschafft. Nach Angaben der Stadt ist die Stichstraße mit den Hausnummern 3, 5, 5a und 7 Teil der Wollenweberstraße. Es sei nicht beabsichtigt, eine Straße namens „Hasenleger“ einzuführen. Deshalb komme auch ein offizielles Straßenschild mit dem Namen nicht infrage.

In historischen Dokumenten finden sich unterschiedliche Schreibweisen. Zum „Hasenleger“ gesellen sich auch „Hasenlieger“ und „Hasenlager“. Die letztere Schreibweise ist auch am Haus Nummer 7 am Fenster und an der Haustür zu finden. Stadtsprecher Andreas Nielsen: „Die Herkunft des Namens ist nicht abschließend geklärt.“ Auch der in Wismar geborene Historiker Friedrich Techen (1859-1936) konnte die Frage, woher der Name kommt, nicht endgültig klären. „Er meint, von der Form des Platzes (kleine Mulde in der Straße) und weist im Wachtregister von 1475 erstmals den Namen nach“, so Andreas Nielsen. 1633 taucht dann die Bezeichnung im Stadtbuch auf.

In der Claus-Jesup-Straße gehen die Straßenbauarbeiten dem Ende entgegen. Ende Mai soll der Verkehr wieder beidseitig des Mittelstreifens rollen. Bis zum Frühjahr 2022 werden 46 Bäume in der Straße gepflanzt und der Mittelstreifen gestaltet.

Nur 3,79 Meter von Hauswand bis Hauswand

Fast nahtlos geht es dann mit der benachbarten Wollenweberstraße weiter. „Der Baustart ist in Kürze, wir wollen Ende September damit fertig sein“, so der Bürgermeister.

An ihrer schmalsten Stelle zur Neustadt misst die Straße übrigens nur 3,79 Meter von Hauswand zu Hauswand. Für die Fahrbahn bleiben 2,55 Meter, für den beidseitigen Fußweg 51 bzw. 73 Zentimeter. In Richtung Claus-Jesup-Straße wird die Wollenweberstraße „üppige“ 5,76 Meter breit. Nach Angaben des Bürgermeisters gab es im Vorfeld eine öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen. Seitens der Anwohner habe es Einwände gegeben. Beyer: „Das hat auch zu Veränderungen geführt.“

Kompromiss gefunden

So wird es kein Hochbord zwischen Fahrbahn und Fußweg geben. Stattdessen wird die Fahrbahn durch einen drei Zentimeter hohen Granittiefbord abgegrenzt – ähnlich wie in der Sargmacherstraße. Der Bürgermeister spricht von einer mehr barrierearmen Lösung. Beyer: „Manchmal beißen sich Denkmalschutz und Nutzbarkeit in der Innenstadt.“ Da müsse man Kompromisse finden, in der Wollenweberstraße sei das gelungen.

Gefährlich für Kinder?

Das sieht Lysann Schmidt-Blaahs (Grüne) anders. Die drei Zentimeter seien für Kinder mit einem Fahrrad sehr gefährlich. Sie regte an, das Bord wie jüngst in der Sargmacherstraße abzuschleifen. Grundsätzlich gab sie zu bedenken, dass Menschen mit Rollator und Eltern mit Kinderwagen gezwungen sind, auf die Fahrbahn auszuweichen. Darum würde nach ihrer Meinung ein breiterer Fußweg auf einer Seite reichen.

Vorschlag für reine Anwohnerstraße

Dagegen spricht aus Sicht der Verwaltung der Denkmalschutz. Außerdem müsse das Regenwasser abgeleitet werden. Zudem stelle das Bord einen gewissen Aufprallschutz für Häuser da, wenn Autos unterwegs sind. Sigfried Rakow (CDU) regte an, aus der Wollenweber- eine Anwohnerstraße zu machen. Roland Kargel (Linke) findet den Vorschlag nicht abwegig. Dann wäre die Straße vom Durchgangsverkehr befreit und verkehrsberuhigt.

Sibylle Runge (SPD) gab der Verwaltung mit auf den Weg, aus den Fehlern in der Claus-Jesup-Straße zu lernen und regelmäßig die Anwohner zu informieren. Bauamtsleiterin Nadine Domschat-Jahnke nahm die Anregung im Bauausschuss entgegen und verwies auf die grundsätzliche Möglichkeit, dass sich Anwohner für die regelmäßigen Bauberatungen auf der Baustelle anmelden können.

Wollenweber Die Wollenweberstraße ist die kleine Verbindungsstraße zwischen der Neustadt und der Claus-Jesup-Straße. Nach der dort ansässigen Familie Wilden hieß sie noch 1475 Wildenstraße. Nach dem Wismarer Straßenlexikon des verstorbenen Stadtchronisten Detlef Schmidt hieß sie gleichzeitig auch „kerne“ oder „in der kerne“ (Kerbe), was sich auf die Lage der Straße bezog. 1653 hieß sie dann „Düstern“, was mit dem schmalen und damit dunklen Erscheinungsbild zu tun hatte. 1933 wurde sie in Wollenweberstraße umbenannt. Wollenweber waren an der „Faulen Grube“ in der Claus-Jesup-Straße ansässig. Webermeister Claus Jesup war der Anführer der Handwerkerunruhen im 15. Jahrhundert und soll an der Faulen Grube gewohnt haben. Die Faule Grube hieß davor „Vogtsgrube“ und war ein Wasserlauf in der Claus-Jesup-Straße, die seit dem 20. August 1954 so heißt.

Für den Um- und Ausbau der Straße werden Städtebaufördermittel in Höhe von 160 000 Euro eingesetzt. Die Fahrbahn wird mit Polygonalpflaster gestaltet, die Gehwege mit Bockhorner Klinker, der Hasenleger wird mit Natursteinkleinpflaster befestigt.

Von Heiko Hoffmann