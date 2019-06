Wismar

Im Wismarer Westhafen liegt seit Sonnabend ein ziemlich großes Schiff. Die „SuperStar Libra“, das Wohnschiff der Werft ist mit Schleppern dorthin gebracht worden. Voraussichtlich im vierten Quartal sollen Werftmitarbeiter und Zulieferer auf dem ehemaligen Kreuzfahrtschiff ihre Quartiere beziehen.

Im August 2018 ist die „SuperStar Libra“ nach Wismar gekommen. Seither hat sie in der Schiffbauhalle gelegen und ist für ihre neue Funktion hergerichtet worden. Unter anderem sind Arbeiten am Unterschiff durchgeführt worden, inklusive eines neuen Farbanstrichs. Zudem haben kleinere Instandhaltungsarbeiten stattgefunden und ein Dalben-Schloss ist zur Sicherung an der Kaikante (Pier 5) angebracht worden, berichtet Stefan Sprunk, Kommunikationschef bei MV Werften.

1987 in Finnland vom Stapel gelaufen

Die „SuperStar Libra“ ist 1987 in Finnland vom Stapel gelaufen, ist 216 Meter lang und hat 709 Kabinen mit einer Kapazität von mehr als 1000 Betten. Aufgrund der angespannten Wohnungslage in Wismar soll es als Unterkunft für Personal und Zulieferer der Werft dienen, die gerade die nach Passagierzahl größten Kreuzfahrtschiffe der Welt baut. Darüber hinaus gibt es an Bord einige Büros für Meetings und Partnerunternehmen. Damit keine Fremden aufs Schiff gelangen, wird es ein eigenes Zugangs- und Kontrollsystem geben. Der Eingangsbereich wird eingezäunt.

Versorgt wird das Wohnschiff durch eine Landstromanlage. Das Abwasser wird direkt in die Kläranlage der Stadt gepumpt.

Schiff gehört dem Werften-Eigentümer

Das Schiff gehört zur Genting Hong Kong Reederei Star Cruises. Genting ist Eigentümer des Unternehmens MV Werften mit Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund.

Neben dem Wohnschiff realisiert die Werft ein zweites Wohnprojekt: die MV-Werften-Beherbergungsstätte am Alten Holzhafen in Wismar. Hier sind mehr als 100 Kabinen aus der eigenen MV Werften Fertigmodule GmbH eingebaut worden. Das Hotel soll in diesem Jahr eröffnen.

In die neue Unterkunft am Schiffbauerdamm investiert MV Werften zwölf Millionen Euro. Anfang März wurde die Grundsteinlegung gefeiert. Im vergangenen Jahr hatte Genting Hong Kong das rund 23000 Quadratmeter große Grundstück am Alten Holzhafen Wismar gekauft.

Kerstin Schröder