Wismar

Ein Kreuzfahrtschiff hat den Wismarer Westhafen seit 2018 dauerhaft geprägt: die „Superstar Libra“. Es wurde von den MV Werften in die Stadt geholt, weil freier Wohnraum in der Stadt rar ist und so Unterkünfte für externe Werftarbeiter geschaffen werden sollten. Gut drei Jahre später – zwei davon ohne Bewohner wegen der Corona-Pandemie – wird das Schiff die Hansestadt wieder verlassen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Lange soll es aber nicht mehr dauern – schon in einigen Tagen wird es nach Informationen der OSTSEE-ZEITUNG so weit sein.

Markus Ehmke sieht von seinem Arbeitsplatz aus auf das Wohnschiff. Er freut sich, wenn es umgelegt wird. „Dann kann ich endlich wieder bis zum Seehafen gucken“, erzählt der passionierte Hobbyfotograf. So richtig viel ist an Bord derzeit nicht los. „Man merkt, dass mal Techniker kommen und für die Betriebssicherheit sorgen, aber kein Vergleich zu der Zeit, als hier die ganzen Arbeiter aus Bulgarien, Polen oder Russland waren.“ Als das Wohnschiff voll bewohnt war, waren am Westhafen morgens Massen an Menschen unterwegs zur Arbeit auf der Werft.

Schiff ist mehr als 30 Jahre alt

Nun ist da nicht viel los. „Das Wohnschiff ist für mich einfach nur ein Denkmal dafür, dass es der Werftindustrie gerade einfach nur sehr, sehr schlecht geht. Das ist ein politisches und soziales Drama – mein Mitgefühl gilt den Menschen, die Angst um ihre Zukunft haben. Der Westhafen hat sich mit Corona entvölkert“, sagt Markus Ehmke.

Das Schiff ist wegen der dauerhaften Nutzung in Wismar mit einem Dalben-Schloss an der Pier befestigt worden. Das muss zunächst entfernt werden. Anschließend kommt es nur wenige Meter weiter an die neue Pier vor die Dockhalle der Werft. Dort wird dann das Schleppgeschirr angebracht. Das bedeutet, das mehr als 30 Jahre alte Schiff wird Wismar wohl nicht mehr aus eigener Kraft verlassen oder zumindest nur teilweise. Schon bei der Ankunft im Juli 2018 ist es von vier Schleppern begleitet worden. Beim Ablegen spielt das Wetter eine wichtige Rolle, vor allem der Wind. Der entscheidet, wann genau sich die „Superstar Libra“ von Wismar verabschieden wird.

Landstromanlage für acht Millionen Euro

Nach der Ankunft in der Hansestadt vor drei Jahren ist das 216 Meter lange Schiff erst einmal in der Halle auf seine neue Nutzung vorbereitet worden. Unter anderem wurden Arbeiten am Unterschiff durchgeführt, inklusive eines neuen Farbanstrichs. Außerdem sind kleinere Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden. Im Juli 2019 kam es in den Westhafen und kritische Stimmen wurden laut, weil die „Superstar Libra“ nicht sofort an eine Landstromanlage angeschlossen werden konnte. Die musste erst noch fertig gebaut werden. Segler aus dem Westhafen hatten sich deshalb über die Abgase des laufendes Dieselmotors und Lärm beschwert. Doch die Stimmen sind einige Monate später verstummt, heißt es aus dem Rathaus, nachdem die acht Millionen Euro teure Landstromanlage fertig war.

1987 vom Stapel gelaufen Die „SuperStar Libra“ ist 1987 in Finnland vom Stapel gelaufen. Sie hat 709 Kabinen mit einer Kapazität von mehr als 1000 Betten. In Wismar gab es an Bord auch einige Büros für Meetings und Partnerunternehmen von MV Werften sowie ein eigenes Zugangs- und Kontrollsystem, damit keine Fremden an Bord gelangen konnten. Der Eingangsbereich war eingezäunt.

Im November 2019 zogen dann die ersten Bewohner ein. In dem Monat war auch das Mittelstück der „Global Dream“ in Wismar eingetroffen. Das riesige Kreuzfahrtschiff ist für den asiatischen Markt geplant und wird seither in der Hansestadt fertiggestellt. Um das Vorhaben rasant umzusetzen, waren viele zusätzliche Arbeiter von den MV Werften engagiert worden. Den Schiffs- und den Hotelbetrieb übernahm im Dezember 2019 aber das Columbia Shipmanagement. Es ist eines der weltweit führenden Unternehmen im technischen Schiffsmanagement. Der Hauptsitz ist auf Zypern, eine Niederlassung gibt es unter anderem in Hamburg. Sie hatte die Besatzung auf 116 Mann aufgestockt – und dann kam Corona und damit eine Schiffbaukrise.

Was wird aus dem Schiff?

Ob die „Superstar Libra“ verschrottet werden soll, wie es zurzeit erzählt wird, dazu gab es bislang noch keine offizielle Antwort aus Hamburg. Die MV Werften können keine weiteren Informationen zu dem Vorgang geben, weil ihnen das Schiff nicht gehört. Das Thema Unterbringung von Werftarbeitern in Wismar sei aber noch wie vor aktuell. Aktuell arbeiten etwa 1500 Menschen an der „Global Dream“, die 2022 fertiggestellt werden soll. Durch die Corona-Pandemie sind bei dem Unternehmen mit Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund aber viele Job weggefallen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Liegegebühren hat die Stadt nicht eingenommen – die Pier gehört zur Werft. Die hat mit dem Schiff auch die Neugierde von vielen Touristen geweckt. Immer wieder mussten Mitarbeiter des Hafenamtes die Frage beantworten: „Warum liegt da ein Kreuzfahrtschiff?“ Künftig wird diese Frage nicht mehr gestellt.

Von Kerstin Schröder und Nicole Hollatz