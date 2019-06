Wismar

Im Wismarer Westhafen liegt seit Sonnabend ein ziemlich großes Schiff. Die „SuperStar Libra“, das Wohnschiff der Werft ist mit Schleppern dorthin gebracht worden. Voraussichtlich im vierten Quartal sollen Werftmitarbeiter und Zulieferer auf dem ehemaligen Kreuzfahrtschiff ihre Quartiere beziehen. Grund: Seit März 2018 entsteht in Wismar und Rostock das erste Kreuzfahrtschiff der Global Class mit einer Länge von 342 Metern. Mit bis zu 9500 Passagieren wird es hinsichtlich der Passagierzahl das größte Schiff der Welt. Entsprechend groß ist der Bedarf an Arbeitskräften und Wohnraum.

Bereits im August 2018 ist die „SuperStar Libra“ nach Wismar gekommen. Seither hat sie in der Schiffbauhalle gelegen und ist für ihre neue Funktion vorbereitet worden. Unter anderem sind Arbeiten am Unterschiff durchgeführt worden, inklusive eines neuen Farbanstrichs. Zudem wurden kleinere Instandhaltungsarbeiten durchgeführt und ein Dalben-Schloss ist zur Sicherung an der Kaikante (Pier 5) angebracht, berichtet Stefan Sprunk, Kommunikationschef bei MV Werften.

1987 in Finnland vom Stapel gelaufen

Die „SuperStar Libra“ ist 1987 in Finnland vom Stapel gelaufen. Sie ist 216 Meter lang und hat 709 Kabinen mit einer Kapazität von mehr als 1000 Betten. Darüber hinaus gibt es an Bord einige Büros für Meetings und Partnerunternehmen. Damit keine Fremden aufs Schiff gelangen, wird es ein eigenes Zugangs- und Kontrollsystem geben. Der Eingangsbereich wird eingezäunt.

Das Abwasser des Wohnschiffes wird direkt in die Kläranlage der Stadt gepumpt. Versorgt wird das Wohnschiff durch eine Landstromanlage. Für die sind Umrichterstationen und Transformatoren aufgebaut und natürlich jede Menge Kabel verlegt worden. Kostenpunkt für das Projekt: acht Millionen Euro. Zuständig für das Wismarer Projekt ist die Siemens-Niederlassung Rostock.

Landstrom versorgt auch die Mega-Kreuzfahrtschiffe

„Das neue Stromsystem versorgt künftig nicht nur das Wohnschiff der Werftarbeiter, sondern auch die neuen Global-Class-Schiffe“, berichtet Axel Mohr, Vertriebsleiter bei Siemens. Der Technologie-Konzern installiert die Landstrom-Versorgung und den Netzanschluss. Ziel ist es, mit dem neuen System Emissionen und Lärm zu reduzieren. Denn: Die Dieselgeneratoren an Land und an Bord des entstehenden Schiffes können abgeschaltet bleiben.

Die Werft investiert außerdem 34 Millionen Euro in die Erneuerung der Kaianlage – auch für die sich im Bau befindlichen XXL-Kreuzfahrtschiffe. Die werden 342 Meter lang, 46 Meter breit und 74 Meter hoch sein. Für Mega-Maße reicht die in den 1960er Jahren gebaute Kaianlage bei Weitem nicht aus. Grund: Die Riesen-Schiffe bieten dem Wind auch eine riesige Angriffsfläche. Deshalb muss ein neues, stärkeres Uferbauwerk her.

Die Erneuerung dauert bis April 2020 und kostet MV Werften 34 Millionen. Zuletzt ist die Kaianlage in den 1990er Jahren saniert worden. Insgesamt sind es mehr als 100 Millionen Euro, die allein am Standort Wismar vom Gesellschafter, der asiatischen Genting-Gruppe, investiert werden.

Schiff gehört dem Werften-Eigentümer

Das Schiff „SuperStar Libra“ gehört zur Genting Hong Kong Reederei Star Cruises. Genting ist Eigentümer des Unternehmens MV Werften mit Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund.

Neben dem Wohnschiff realisiert MV Werften ein zweites Wohnprojekt: die MV-Werften-Beherbergungsstätte am Alten Holzhafen in Wismar. Hier sind mehr als 100 Kabinen aus der eigenen MV Werften Fertigmodule GmbH eingebaut worden. Das Hotel soll in diesem Jahr eröffnen.

In die neue Unterkunft am Schiffbauerdamm investiert MV Werften zwölf Millionen Euro. Anfang März wurde die Grundsteinlegung gefeiert. Im vergangenen Jahr hatte Genting Hong Kong das rund 23000 Quadratmeter große Grundstück am Alten Holzhafen Wismar gekauft.

