Wismar: Wohnung in Mehrfamilienhaus in Flammen

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Katja-Niederkirchner Straße in Wismar Wendorf gekommen. Der 65-jährige Wohnungsinhaber konnte die Wohnung selbstständig verlassen und wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Die übrigen sechs Hausbewohner wurden durch Feuerwehr und Polizei unverletzt evakuiert. Da zwischenzeitlich die Gefahr bestand, dass die Flammen auf das Nachbargebäude übergreifen, wurden auch die Bewohner dieses Hauses evakuiert. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuwerwehr ein Ausbreiten des Brandes allerdings verhindern. Das betroffene Haus hingegen ist aufgrund der Brand- und Rauchentwicklung sowie des eingesetzten Löschwassers derzeit unbewohnbar.

Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

Die Schadenshöhe ist im Moment unklar. Die Feuerwehr Wismar war mit 34 Kameraden im Einsatz, die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Die Kriminalpolizei Wismar hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

