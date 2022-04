Wismar: Zahl der Ukraine-Flüchtlinge steigt – Kleiderspende vom Kreisagrarmuseum

Wismar

Mit etwa 20 Säcken und Kartons konnte der Direktor des Dorf Mecklenburger Kreisagrarmuseums, Björn Berg, seinen Transporter bestücken. Sein Ziel war die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Nordwestmecklenburg in der Hans-Grundig-Straße in Wismar. Die Großlieferung war die Ausbeute des „Frauenflohmarktes“, der am 9. April im Museum stattgefunden hatte. Bei dem beliebten Nummernflohmarkt blieben nicht nur unverkaufte Kleidungsstücke übrig. Viele Teilnehmerinnen waren dem Aufruf der Kultureinrichtung gefolgt und hatten einen Extra-Sack mit Kleidung mitgebracht, um ihn für Geflüchtete aus der Ukraine zu spenden.

„Wir haben bewusst die Menge an Kleidung, die jede Teilnehmerin mitbringen konnte, begrenzt. Das hat funktioniert“, freut sich der Museumsdirektor. „Die Leute haben so eher höherwertige Kleidungsstücke abgegeben und wir mussten wenig aussortieren.“ Er freut sich sehr, „dass die Damen beim Flohmarkt nicht nur Spaß hatten, sondern auch so freigiebig gespendet haben.“ Viele hatten Extrakleidungsstücke nur als Spende dabei.

Zahl der Geflüchteten steigt

DRK-Kreisgeschäftsführer Ekkehard Giewald half beim Ausladen der Spenden. Für die Ukraine-Hilfe hat das DRK eine eigene Abteilung in seiner Kleiderkammer eingerichtet. „Wir freuen uns über die Hilfsbereitschaft und können die Kleiderspenden aktuell sehr gut gebrauchen, denn die Zahl an Geflüchteten im Landkreis steigt jede Woche“, berichtet er.

Hauptsächlich verwendet das DRK die gespendeten Kleidungsstücke für Erstausstattungen von Personen, die ohne viele Habseligkeiten in den teilweise ebenfalls durch das DRK betreuten Notunterkünften in Sporthallen in Wismar und Grevesmühlen ankommen. „Das sind vor allem Frauen und Kinder. Deshalb passt die Spende aus dem Kreisagrarmuseum besonders gut mit dem hohen Anteil Frauenkleidung. Vor allem leichtere Kleidung brauchen wir aktuell, denn die meisten reisen in Winterkleidung an“, so Giewald. „Wir bedanken uns bei allen Spenderinnen.“

