„Die meisten Menschen haben vielleicht von Samos schon etwas gehört, aber sicher kaum von Ikaria, Fourni, Patmos, Arki, Lipsi, Agathonisi oder Leros“, beginnt Dagmar Kaiser, über ihr neuestes Buch und ihre vergangenen Reiseabenteuer zu erzählen. „Spielwiese der Götter“ nennt sie beides, Buch und das griechische Inselparadies, über das sie schreibt.

Abseits der Touristenpfade

Seit 2008 war sie regelmäßig auf den Inseln, hat oft alleine und auf eigene Faust die Regionen zu Fuß, mit dem Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln, Mitfahrgelegenheiten oder als Passagierin auf Segelbooten erkundet und einiges erlebt – wie immer. Die Zahnärztin aus Wismar entdeckt so reisend seit Jahren die Welt abseits der ausgelatschten Touristenpfade, mit viel Abenteuerlust und eben ganz nah an den Menschen vor Ort. In ihren ersten beiden Büchern hat sie über Südafrika und Australien geschrieben.

Vorsicht, die Bilder von Dagmar Kaiser machen Fernweh. Die Wismarer Zahnärztin hat ihren 3. Reiseführer veröffentlicht.

Nun erzählt die 61-Jährige von unbekannten griechischen Inseln, von ihrer eigenen Abenteuerlust und Orten, die touristisch nicht wirklich entdeckt sind – zum Glück. „Es gibt nichts Besseres zur Entschleunigung in hektischen Zeiten, als diese kleinen griechischen Inseln in der Ägäis weitab von jedem Massentourismus und absolut erschwinglich auch für den kleinen Geldbeutel“, kommentiert sie.

Begeistert von der „Spielwiese der Götter“

„Samos war in der Antike eine wichtige Insel“, so Dagmar Kaiser. Dementsprechend ist die Dichte an Sehenswürdigkeiten vergleichsweise hoch, gleichzeitig sind die Strände angenehm leer. Die Insel kann man dank mehr als 30 ausgeschilderter Wanderwege gut zu Fuß erkunden.

Und das alles inmitten einer unglaublichen, völlig unberührten Natur. Dagmar Kaiser erzählt von einem Bergdorf mit Hinkelsteinen, das sie an Asterix und Obelix erinnert hat. Sie erzählt von der Insel Ikaria, die zu den „Blue Zones“ der Welt gehört. „Zu den Orten, an denen die Menschen deutlich älter werden.“ Sie schwärmt von der Insel Lipsi, „einer meiner Lieblingsinseln“, mit mehr als 50 Kirchen, alle mit der typischen blauen Kuppel.

Gastfreundschaft erlebt

Als alleinwandernde Frau fiel Dagmar Kaiser auf. „Aber man kann sich auf den Inseln, auch wenn man als Frau alleine unterwegs ist, vollkommen sicher fühlen“, erklärt sie. Dagmar Kaiser schwärmt von der Gastfreundschaft der Menschen auf diesen griechischen Inseln. „Sie sind neugierig dem Fremden gegenüber, aber es wird einem nichts aufgedrängelt.“

Und natürlich erzählt die Zahnärztin von ihren Abenteuern unterwegs. Auf Ikaria wollte sie über das dortige Gebirge wandern. „Ich habe meinen Gasteltern Bescheid gesagt“, berichtet sie. Vom Einheimischen, der auch den Weg gekennzeichnet hatte, wurde sie gewarnt – im Vorjahr musste eine Frau geborgen werden. Dagmar Kaiser ist losgezogen. „Ich war kurz unterhalb des Gipfels. Plötzlich zog es sich blitzschnell zu mit Nebel und pechschwarzen Wolken“, erinnert sie sich. Der Abstieg bei dem Wetter über glitschig nasses Geröll war gefährlich. Dagmar Kaiser hatte Mut, Optimismus und etwas Glück – wie immer bei ihren Reisen.

Glück im Unglück

So wie bei der Reise, die mit einer Blutvergiftung dramatisch hätte enden können. „Ich tapse immer wieder in kleine Missgeschicke, wenn ich auf Reisen bin. Entweder geht etwas schief oder ich habe einen kleinen Unfall“, erzählt sie von der Hilfsbereitschaft der Menschen vor Ort. Auf einer der kleinen Inseln hatte sie sich eine kleine Wunde zugezogen. Nichts Ernstes, trotzdem entzündete sie sich. Die Zahnärztin behandelte sich selbst mit dem eigenen Antibiotikum aus der Reiseapotheke – ohne Erfolg.

Auf die Frage nach einer Apotheke geriet sie gleich an den örtlichen Arzt, der eine beginnende Blutvergiftung diagnostizierte und Urlaub und Leben rettete. Im nächsten Jahr wollte Dagmar Kaiser wieder zu dem Arzt, auch um Danke zu sagen, und hat dann erst das Ausmaß ihres damaligen Glücks erfahren. Der Arzt arbeitet sonst ganz woanders und ist nur an seinen freien Tagen auf der Insel, auf der sie seine Hilfe brauchte.

In Gedanken an diesen Orten

Dagmar Kaiser beschreibt die Inseln mit ihren ganz persönlichen Highlights. „Gerade in dieser Zeit ist es toll, über die Reisen zu schreiben. Man muss ja in der Erinnerung zurückgehen und so bin ich in den Gedanken immer an diesen Orten. Gerade jetzt, wo man nirgendwohin kann“, meint sie. Spaß macht ihr beides, das Reisen und das Schreiben.

Das Buch „Spielwiese der Götter“ gibt es über „Books on Demand“ in jeder örtlichen Buchhandlung und übers Internet zu bestellen. ISBN: 9783755 718260.

Von Nicole Hollatz