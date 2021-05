Wismar

Die Zeit der goldenen Felder in Nordwestmecklenburg ist wieder da. Sobald der Raps blüht, sind viele (Hobby-)Fotografen zu beobachten, die den Farbtupfer in der Natur im Bild festhalten. Sie sind auf der Jagd nach den perfekten Bildern.

Ein Foto vom Weges- oder Straßenrand zu schießen, damit haben Landwirte absolut kein Problem. Zunehmend Kritik kommt allerdings, wenn Fotomodels inmitten der Rapsfelder posieren. Vor allem, wenn dabei rücksichtslos Pflanzen beschädigt werden.

Von Jana Franke