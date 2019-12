Wismar: Ziehen Berufsschüler ins Gerhart-Hauptmann-Gymnasium?

Wismar

Sanieren oder neu bauen – wie geht es mit dem Gerhart-Hauptmann-Gymnasium weiter? Eine Antwort auf diese Frage sollte es im Dezember geben. Doch bislang hat sich der Kreistag nicht entschieden. Stattdessen sind jetzt noch Berufsschüler als künftige Nutzer ins Gespräch gebracht worden. Die Bildungseinrichtung im alten Gutshaus in Zierow verursacht hohe Unterhaltskosten und könnte die Gemeinde verlassen, um ins GHG zu ziehen. Das ist eine weitere Möglichkeit, die nun auch geprüft werden soll.

Das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium (GHG) ist für den Kreis ein teurer Sanierungsfall. Mindestens 14,7 Millionen Euro sind nötig, um das denkmalgeschützte Gebäude zu modernisieren. Auch die Zukunft anderer Kreisobjekte – wie die Musikschule oder die Volkshochschule – ist längt nicht in Stein gemeißelt, sondern wird die Kreistagsmitglieder in den kommenden Jahren ebenfalls beschäftigen.

„Ein Neubau würde dem Kreis gut tun“

„Bislang kümmern wir uns um eine Schule, dann um die nächste. Wir brauchen einen visionären Plan, der alle unsere Einrichtungen im Blick hat“, findet Dietmar Hocke, Fraktionsvorsitzender der LUL. Die Wählergemeinschaft hat ein solches Konzept bereits 2017 gefordert – dafür allerdings keine Mehrheit im Kreistag gefunden. Doch das GHG könnte dafür vielleicht der Auslöser sein. „In das Gebäude könnten auch die Kreismusikschule oder die Volkshochschule einziehen“, nennt Hocke eine weitere Möglichkeit.

Favorit der LUL ist ein Neubau des GHG. „Wir haben denkmalgeschützte Schulen, ein moderner Bau würde uns auch mal gut zu Gesicht stehen“, findet Hocke. Die Linke im Kreistag ist anderer Meinung. Für sie soll der Standort als Gymnasium erhalten bleiben. Grund: Eine Berufsschule braucht ganz andere Voraussetzungen. „Etliche Schüler kommen bestimmt mit dem Auto – das würde die Parkplatzsituation in der Stadt weiter verschärfen. Einige Schüler brauchen auch Unterkünfte“, ergänzt Krumpen. Als er in der letzten Bürgerschaftssitzung die Anfrage gestellt habe, ob die Wismarer Verwaltung etwas zu den Plänen sagen könnte, habe er folgende Antwort erhalten: Die Verwaltung hätte keine Kenntnis davon. Horst Krumpen ärgert diese Aussage: Denn sowohl Bausenator Michael Berkhahn als auch Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) sind in der Kreistagssitzung anwesend gewesen, als es um das GHG ging. „Auch als Kreistagsmitglieder sind sie Mitarbeiter der Verwaltung“, findet Krumpen.

Erweiterungsbau oder kompletter Neubau ?

Mathias Engling, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Grüne, plädiert ebenfalls für den Erhalt des Gymnasiums am jetzigen Standort: „Die Schüler und Lehrer wollen dort bleiben, deshalb würden wir jetzt für die Sanierung stimmen.“

Bis Ende Januar sollen die unterschiedlichen Varianten von der Kreisverwaltung geprüft werden. Dietmar Hocke könnte sich auch einen Tausch der Berufsschulen vorstellen. Die aus Zierow zieht an den Rand von Wismar – und die dortige in GHG. So wären die „grünen Berufe, die bislang in Zierow ausgebildet werden, weiterhin in ländlicher Nähe.

Bislang stand der Sanierung des 1904 errichteten GHG inklusive eines zweigeschossigen Erweiterungsbaus ein kompletter Neubau – vermutlich in der Erich-Weinert-Promenade am Friedenshof – entgegen.

Neuer Standort wäre noch teurer für den Kreis

Laut dem Masterplan „Bildungsstandort Nordwestmecklenburg“ ist in Wismar ein mittelfristiger Bedarf von 980 gymnasialen Plätzen ermittelt worden. Und der kann gedeckt werden: 460 an der Großen Stadtschule, dem Geschwister-Scholl-Gymnasium, 48 an der Integrierten Goethe-Gesamtschule nach der laufenden Komplettsanierung und 520 am GHG. Das sind zusammen 1028 Plätze. Mit der Sanierung des GHG sollen sogar noch weitere 60 Plätze hinzukommen.

Wird das GHG komplett saniert, müssen die Gymnasiasten ausziehen und vorübergehend eine Containerschule nutzen. Wird die Schule neu gebaut, fallen Kosten von 24,8 Millionen Euro an – inklusive Sporthalle und Grundstück. Eine Entscheidung, wie es weitergehen soll, wird vermutlich Ende Januar fallen.

