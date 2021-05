Wismar

Ein Zu-verkaufen-Schild prangt an der „Qualle“, einer alten Lady mit echtem Seebär von Kapitän. Eigner Bernhard Tews wird am liebsten Berni genannt. Er ist ein echter Hamburger Jung’ und Mitte 60. Dafür kann er ja nichts, sagen die Einheimischen. Weder für das Alter noch seinen Geburtsort im Westen.

Der Skipper ist ein Gemütlicher und wird gemocht. Er hatte ein Fahrgeschäft, seine Droschken verkauft und dann nach Wismar rübergemacht. Die „Qualle“ hat er damals mitgebracht. In Bernis Familie an der Elbe gab es schon immer Segelboote. Sämtliche hießen „Qualle“. Warum das so war, daran kann er sich nicht mehr erinnern, aber er wollte die Tradition weiterführen.

Aus Versehen nach Wismar

Nach Wismar und in diesen Hafen „kam ich aus Versehen“. Seitdem liegt die „Qualle“ im Stadthafen, wird gehegt und gepflegt. In Abständen legt sie auch ab, zum Beispiel zur beliebten Lichterfahrt in der Wismarbucht. Und sie sticht in See – sogar in die weite See. Vergangenes Jahr ging die Fahrt bis zur griechischen Insel Kreta. Die Rücktour aus dem Peloponnes dauerte zwei Monate. Was gut ist für ein Schiff dieser Bauart. „Und die Jüngste ist sie schließlich ja auch nicht mehr“, brummt der Skipper aus seinem Arbeitsdress heraus. „Leider“, so heißt es dann weiter sehr nachdenklich, „war das wohl die letzte Fahrt“, denn Berni verkauft jetzt seine „Qualle“.

Eigner Bernhard Tews wird am liebsten Berni genannt Quelle: privat

Schiff für Muscheltaucher

Der Törn war eine Rückkehr zu den Wurzeln, denn die „Qualle“ wurde 1930/31 in Kalamata auf dem Peloponnes als Khajik gebaut. Sie segelte ursprünglich als Frachtschiff und diente Schwamm- und Muscheltauchern. Seitdem hat die „Qualle“ schon viele Gesichter und noch mehr Häfen gesehen. Gekauft hat Berni das Schiff 1987 von sechs Psychologen der Universität Bremen – „die hatten tatsächlich Dachpappe auf das Deck geklebt“, erinnert er sich. Also musste restauriert werden. Der Höhepunkt der Aktion war zweifellos, als im Jahr 1998 der Schiffsrumpf eine Hülle aus Beton erhielt. „Wir haben mehr als neun Tonnen Spritzbeton aufgetragen“, berichtet der Skipper.

Masten aus Douglasie

„Gehalten wurde die Konstruktion von der Art Armierung. Der Drahtkäfig bestand aus Stahlstäben, die sich bis zu Drahtstärken nahe einem Klingeldraht reduzieren.“ Wo man schon einmal dabei war, spendierte Berni seiner „Qualle“ auch noch zwei neue Masten aus Douglasie. „Die beiden Bäume sind in Mecklenburg in der Nähe der ehemaligen innerdeutschen Grenze aufgewachsen und waren etwa 80 Jahre alt.“

Damit war der Ausbau aber noch lange nicht abgeschlossen: Im zweiten Schritt wurde das gesamte Innenschiff – bis auf die Maschine – entsorgt, neu konzipiert und umgebaut: die Küche, Bäder, Kojenkammern, eine geräumige Messe.

Relingstützen aus Wismar

Jetzt war die „Qualle“ endlich ein richtiges deutsches Kauffahrteischiff mit gewerblichen Abnahmen und Kapitän, Maschinist und wachbefähigtem Deckpersonal. Trotzdem wurde im Winter 2013/14 das Achterdeck komplett erneuert und mehr als 2000 Schrauben und 2000 Proppen verarbeitet. „So genau hat das aber keiner gezählt.“ Eine Wismarer Schlosserei produzierte neue Relingstützen, damit das neue Achterdeck sicher war. „Genützt hat das alles im Ernstfall dann wenig. Die Marine fuhr beim ‚Einparken‘ das Heck ab, aber bezahlt haben die den Schaden extrem schnell!“

Segelfahrten mit Freunden

Nun war die „Qualle“ so schön, wie sie heute schwimmt – gewerblich nutzen will Berni das Schiff aber nicht mehr. „Die Behörden in Deutschland wollen immer mehr Auflagen durchsetzen. Der Betrieb wird immer teurer, das kleine Zwölf-Personen-Schiff darf nicht mehr international fahren und ist fast ausgerüstet wie ein richtiger großer Kreuzfahrer. Ich habe 2019 alle Papiere und Lizenzen zurückgegeben und jetzt segel’ ich nur noch privat und ab und zu mit Freunden.“

Das Segelboot „Qualle“ unterwegs auf hoher See Quelle: privat

Ehefrau Heike, eine erfahrene Seglerin, ist von Anfang an dabei. Sie sieht die Entwicklung der letzten Jahre eher gelassen. „Andere gehen ja auch in den Ruhestand“, sagt die Chefin von „Kai & Cate“ und erinnert sich: „Eigentlich wollten wir in Ruhe Ski laufen – mussten dann aber abbrechen, weil die ‚Qualle‘ auf Kreta Wetterprobleme hatte.“ So ein Schiff braucht immer Pflege und fast schon Zuneigung: „Irgendetwas ist immer zu machen, auch wenn man gar nicht will. Die ‚Qualle‘ ist ein ewiger Säugling. Deshalb suchen wir jetzt jemanden, der auch auf dem Schiff leben möchte und wieder mit Gästen unterwegs ist.“

Ärger mit Bürohengsten

Es ist sicherlich eine gehörige Portion Wehmut, die sich in das Fazit des Skippers mischt, wenn er davon spricht, dass er heute „keinen Bock mehr auf Gäste hat“ und der Ärger mit den „Landratten und Bürohengsten“ ihn am Ende die „Qualle“ verkaufen lässt.

Trotzdem blickt Berni für die „Qualle“, die seit 1992 in Wismar liegt, optimistisch in die Zukunft: „Man muss kein Finanzgenie sein, um herauszubekommen, dass sich der jährliche Unterhalt auf den Gegenwert von einem Dutzend bezahlter Ausfahrten rechnet.“ Und für jemanden, der nahe am Wasser leben will, gibt es erst wieder in 20 Meter Luftlinie die nächste Möglichkeit. Da kostet allerdings ein Apartment 570 000 Euro. „Das ist weder besonders exklusiv noch aufregend. Und schwimmen tut es auch nicht.“

