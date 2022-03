Wismar: Zwei Senioren beim Einkaufen bestohlen

Wismar

Wieder hat es Geldbörsen-Diebstähle in Wismarer Einkaufsmärkten gegeben. Am Dienstag, 1. März, sind zwei Senioren bestohlen worden. Gegen 10 Uhr wurde einem 80-Jährigen in einem Discounter in der Bürgermeister-Haupt-Straße das Portemonnaie geklaut. Der Mann trug seine Geldbörse in einer Umhängetasche bei sich und bemerkte erst auf dem Parkplatz, dass sie verschwunden war. Neben Fahrzeugpapieren und dem Führerschein erbeutete der Dieb Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Nur kurze Zeit später, gegen 11.30 Uhr, wurde eine 74-jährige Seniorin, ebenfalls während des Einkaufens, bestohlen. Sie befand sich in einem Discounter in der Zierower Landstraße und trug ihre Geldbörse ebenfalls in einer Umhängetasche bei sich. Erst beim Bezahlen stellte sie fest, dass das Portemonnaies samt Bargeld und EC-Karte fehlte.

Geld möglichst in Innentaschen aufbewahren

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang erneut: Geldbörse oder Geld sollten möglichst in Innentaschen der Kleidung oder in Taschen verschlossen auf der Körpervorderseite verstaut werden.

Im vergangenen Jahr hatte es mehrere Diebstähle von Geldbörsen gegeben – in belebten Orten der Wismarer Innenstadt und auch in Einkaufsmärkten. An einem Juli-Tag wurden gleich sechs Menschen bestohlen. In den meisten Supermarkt-Fällen im Jahr 2021 befanden sich die Geldbörsen allerdings in Taschen, die unbeobachtet im Einkaufskorb liegen gelassen wurden, während sich die Besitzer in den Regalen umschauten. Neben Wismar war auch Gägelow ein Ort, an denen die Diebe erfolgreich unterwegs waren.

Die Opfer sind zumeist ältere Menschen. Die Täter gehen auch in Teams vor. Sie versuchen, die Opfer abzulenken, indem sie sie in ein Gespräch verwickeln und dadurch unaufmerksamer werden. „Diese Vorgehensweise ist umso leichter, wenn diese Taten an Orten begangen werden, wo sich viele Menschen aufhalten – wie in der Innenstadt oder in einem Einkaufscenter“, so die Polizei.

