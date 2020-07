Wismar: Zwei große Brände in Mehrfamilienhäusern am Wochenende

Wismar

Zwei große Brände in Mehrfamilienhäusern haben die Wismarer Feuerwehrleute am Wochenende beschäftigt.

Am Freitag kam es gegen 23 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Mole. Über den Notruf wurden der Polizei und der Feuerwehr starke Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Gebäudes gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Stromverteilerkasten in Brand geraten sein.

Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Mole Quelle: Freiwillige Feuerwehr Wismar

Durch die Feuerwehr, die mit 24 Kameraden im Einsatz war, konnten die Flammen gelöscht werden. Alle elf Bewohner des Hauses wurden evakuiert, verletzt wurde niemand. Aufgrund des Schadens an der Elektrik und des Rauchs kann das betroffene Treppenhaus vorerst nicht benutzt werden. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden beträgt vermutlich mehrere zehntausend Euro.

Am Sonntag brannte es dann in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Wendorf in den frühen Morgenstunden. Die Feuerwehr wurde um 1.38 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof und der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt waren mit 34 Einsatzkräften vor Ort. Als die ersten ersten Rettungskräfte eintrafen, hatte sich das Feuer schon bis zum Dachstuhl ausgebreitet. Sieben Personen wurden aus dem brennenden Gebäude gerettet. Ein 65-Jähriger, in dessen Wohnung das Feuer ausgebrochen war, musste mit Verletzungen und einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Löschen des Brandes dauerte bis 6 Uhr. Eine Brandwache ist eingerichtet worden.

Eine Wohnung ist komplett ausgebrannt, weitere fünf sind unbewohnbar. Die Bewohner konnten privat untergebracht werden. Das Feuer drohte zwischenzeitlich auf das Nachbargebäude überzugreifen, daher wurden die Bewohner dieses Hauses ebenfalls evakuiert. Ein Übergreifen des Feuers konnte durch die Feuerwehr verhindert werden, sodass nach Abschluss der Löscharbeiten die Bewohner des Nachbarhauses ihre Wohnungen wieder betreten konnten.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von OZ