Wismar

Sie wollten nach der Schule ein Freiwilliges Soziales Jahr in Afrika absolvieren. Doch die Corona-Pandemie ließ diesen Traum platzen. Vorerst. Nele Fanger (18) und Samantha Reppien (20) suchten nach einer anderen Möglichkeit, sich sozial zu engagieren. Die jungen Frauen helfen seit August bei der Wismarer Tafel dabei, bedürftige Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen.

Tätigkeit bringt Abwechslung in Alltag

Was wegen der Ungewissheit zunächst für den Übergang gedacht war, macht Nele jetzt richtig Spaß. Bis zuletzt hatte sie gehofft, doch noch zu ihrem Freiwilligendienst nach Sambia reisen zu können. „Es gab dann die internationale Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Damit hatte sich’s erledigt.“

Die Tätigkeit bei der Tafel bringt Abwechslung in ihren Alltag. „Wir haben verschiedene Aufgaben“, erzählt sie. „Wir füllen die Kisten mit den Lebensmitteln, sortieren das Brot oder das Obst oder fahren mit zu den Supermärkten, um Waren abzuholen.“

Junge Leute ersetzen ältere Helfer

Sie seien unterschiedlich oft eingesetzt, mal tageweise, mal eine ganze Woche, berichtet Samantha. Sie hatte davon gehört, dass der Verein junge Helfer sucht. „Im ersten Lockdown war die Situation kritisch. Die Tafel hat vor allem ältere Helfer. Sie gehören aber selbst zur Risikogruppe und hatten Angst, sich anstecken zu können. Deshalb sind einige nicht mehr gekommen“, schildert die junge Wismarerin, warum sie den Verein unterstützt. „Wir hören immer wieder, wie gut es ist, dass wir jungen Leute hier sind.“

„Wir brauchen diese Kontakte“

Auch das Arbeitsklima zwischen jungen und älteren Helfern sei gut, bestätigen die beiden Frauen und erklären: „Wir brauchen diese Kontakte.“ Ihr Engagement bei der Tafel sei auch ein „Ausbruch aus der selbst auferlegten Quarantäne“, sagt Samantha. Und zudem ein sinnvolles Mittel gegen Langeweile, ergänzt Nele.

Treffen mit Freunden seien in dieser Zeit aus bekannten Gründen schwierig. „Viele meiner Freunde haben angefangen zu studieren und sind nicht in Wismar. Oder sie sind da, weil die Vorlesungen online sind und sie die auch zu Hause verfolgen können. Studium ist zurzeit also auch nicht cool“, meint Nele.

Auszeit nach der Schule war geplant

Auch das eint die beiden jungen Frauen: Sie brauchten nach der Schule eine Auszeit und wollten in ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr herausfinden, welcher Beruf oder welches Studium für sie infrage kommt. Nele hat sich jetzt entschieden und für eine Ausbildung zur Gärtnerin beworben. „Meine Organisation hat zwar meinen Platz für das FSJ in Afrika freigehalten. Aber ich denke, so schnell wird das Leben nicht wieder normal.“

Vielleicht macht sie nach der Ausbildung ein Auslandsjahr. Ganz hat sie diesen Traum noch nicht aufgegeben. „Wenn man jung ist, will man loslegen. Das ist jetzt die beste Zeit. Und man lernt ein Land am besten kennen, wenn man vor Ort ist“, ist sie überzeugt.

FSJ fördert die Persönlichkeitsentwicklung

Aus diesen Gründen hält Samantha an ihrem Plan fest. Nach ihrem Fachabitur in Schwerin wollte sie mit Hilfe des DRK nach Ghana. In einer Schule hätte sie im Unterricht assistiert. „Ich versuche es eventuell im Februar noch mal, aber ab September ganz bestimmt.“

Sie möchte diese fremde Kultur und die Mentalität der Menschen kennenlernen. „Ich will wissen, wie’s wirklich in Afrika ist und mich nicht auf Bilder im Fernsehen verlassen“, begründet sie. Zudem sei es förderlich für die Persönlichkeitsentwicklung, wenn man auf sich selbst gestellt ist und eigenständig die Welt erkundet.

Von Haike Werfel