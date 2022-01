Wismar

Eine zweite offene Impfaktion für Personen ab zwölf Jahren findet in Wismar am Freitag, 7. Januar, in der Kirche St. Nikolai zwischen 14 und 18 Uhr statt. Die Ärzte Dr. Anne Reiher und Dr. Christian Güttel impfen ohne vorherige Terminvereinbarung. Impfwillige werden gebeten, ihren Personalausweis, die Krankenkassenkarte und den Impfausweis mitzubringen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geimpft werden die 1. und 2. Impfung für Personen ab zwölf Jahren oder die Auffrischungs-Impfung (Booster) für Personen ab 18 Jahren. Der Impfstoff ist Moderna. Menschen unter 30 Jahren und Schwangere können BioNTech bekommen. Dieser Impfstoff ist allerdings nur in begrenzter Menge vorhanden. Zu beachten ist, dass in der Nikolaikirche Maskenpflicht besteht.

Bei der ersten Aktion am 27. Dezember 2021 waren bei Orgelmusik innerhalb von drei Stunden 185 Dosen verabreicht worden – ebenfalls von den beiden Wismarer Ärzten Christian Güttel und Anne-Katrin Reiher.

Von OZ