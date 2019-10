Wismar am Wochenende: Äpfel werden gepresst, Kreative basteln

Wismar

Inzwischen ist das Apfelfest in Hornstorf schon eine Tradition geworden. Am Sonnabend, dem 19. Oktober, wird zum elften Mal auf den Pfarrhof eingeladen. Ab 9 Uhr können dort alle vorbeikommen, die Äpfel für einen guten Zweck zu Saft machen wollen. Eine mobile Apfelpresse ist vor Ort, auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ab 11 Uhr gibt es einen Mittagsimbiss, ab 12.30 Kaffee und Kuchen. Äpfel können auch schon am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr zum Pfarrhof gebracht werden. Ab 19 Uhr wird das Apfelfest mit einem Konzert des Gospelkirchenchores aus Neuburg eröffnet. Anschließend gibt es Gelegenheit zum geselligen Beisammensein und Plaudern. Mit dem Erlös des Saft-Verkaufes soll der Erhalt der Kirche Hornstorf unterstützt werden. Der erwirtschaftete Überschuss wird für die Sanierung der Kirche verwendet. Als nächstes muss nun die Restaurierung des einsturzgefährdeten Gewölbes in Angriff genommen werden. Der Beginn dieses Bauabschnittes ist für 2020 geplant.

Bibliotheksnacht im Wismarer Zeughaus

Am Sonnabend, dem 19. Oktober, öffnet die Wismarer Stadtbibliothek ihre Tore zur Bibliotheksnacht von 18 bis 22 Uhr. Die Gäste erwartet ein buntes Programm auf allen Etagen. Eröffnet wird der Abend vom Kinderchor der Kreismusikschule Carl Orff mit dem Programm „Das tapfere Schneiderlein“. Den krönenden Abschluss des Abends bildet die Trommelgruppe der Integrierten Gesamtschule, sie wird noch einmal für Stimmung auf dem Zeughaushof sorgen. Der Einlass erfolgt in der Ulmenstraße 15 ab 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Schlossensemble Wiligrad laden zu einer Herbstführung am Sonntag, dem 20. Oktober, durch Wiligrad ein. Die Teilnehmer hören Geschichten, die zur Geschichte wird. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang Hofladen/Café. Die Tour dauert anderthalb Stunden, die Teilnahme kostet 3 Euro.

Hubertusfest in Dorf Mecklenburg

Ein Hubertusfest wird zum Auftakt der Nordwestmecklenburger Wildwochen am Wochenende im Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg gefeiert. Es findet an beiden Tagen von 10 bis 16 Uhr statt. Auf einem Bauernmarkt gibt es Wildfleisch, Honig, Käse, Kürbisse, Marmeladen, Alpaka-Produkte, Sanddornerzeugnisse und am Sonntag auch Zuckerwatte für die Kinder. Sie können auf Strohballen klettern und toben, basteln oder bei den Rittern der Mikelenburg mit Pfeil und Bogen schießen. Alte Landtechnik ist im Museum zu bestaunen. Eine Sonderausstellung zeigt Jagdbilder. An einer Tombola kann jeder Besucher sein Glück versuchen. Für Musik sorgen Jagdhornbläser. Erwachsene zahlen zwei Euro Eintritt.

Basteln und Malen in der Markthalle

Am Sonntag, dem 20. Oktober, lädt der Kunstverein Kaso von 9.30 bis 18 Uhr zum Kreativtag in die Markthalle ein. Die Besucher erhalten Ideen, wie sie im gemütlichen Heim Kälte und grauem Schmuddelwetter entgehen können. Es gibt Mitmachaktionen und Vorführungen. Man kann Gießkeramik und Holz bemalen, Alben und Geschenkboxen anfertigen, mit Scrapbookingtechnik gestalten, Neues aus dem Papeteriebereich zur Weihnachtszeit wird vorgestellt. Der Eintritt in die Markthalle ist für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren frei, Erwachsene zahlen 3 Euro.

Der Wismarer Shantychor Blänke begeistert seit 1997 seine Zuhörer mit Liedern von der Seefahrt, von Häfen und Schiffen, vom Fernweh der Seeleute, während sie unterwegs sind. Bis zu 50 Auftritte haben die Männer jedes Jahr, auch Kreuzfahrtschiffe begrüßen oder verabschieden sie musikalisch. Zu ihrem Repertoire gehören natürlich auch alte Shantys, die ursprünglichen Arbeitslieder an Bord der alten Segelschiffe. Am Sonnabend, dem 19. Oktober, macht der Chor unter Leitung von Peter Herchenbach ab 15 Uhr in der Johanneskirche ( Rudi-Arndt-Straße 18 in Wismar-Wendorf) die Leinen los. Die gesangsfreudigen Männer würden sich über viele Zuhörer freuen. Der Eintritt ist frei.

Festgottesdienst zu 800 Jahre Neukloster

Ebenfalls am Sonntag veranstaltet die Kirchengemeinde Neukloster und Groß Tessin einen Festgottesdienst anlässlich der Gründung des Klosters Sonnenkamp vor 800 Jahren. Der Abendmahlsgottesdienst mit anschließendem Kirchenkaffee findet um 10 Uhr in der Klosterkirche St. Maria und Johannis statt. Musikalisch ausgeschmückt wird der Gottesdienst von einer Schola unter der Leitung von Susanne Höppner. Die Schola trat bereits zu der gutbesuchten Veranstaltung „Zu Gast in Kloster“ auf. Die Musikstücke entstammen gregorianischer Messen, also mittelalterlichen Klostergesängen. Nun werden sie liturgisch in den Gottesdienst eingebaut, um so einen Bogen zu spannen zu der Zeit, als noch Nonnen in dem Kloster lebten. Aus der fürstlichen Urkunde Borwin I. geht hervor, dass das Kloster im Oktober 1219 gegründet wurde. Es ist damit das älteste Nonnenkloster Mecklenburgs. Schon bald bürgerte sich statt der Bezeichnung „Sonnenkamp“ der Name „ Neukloster“ ein, sodass auch die Stadt in diesem Jahr das 800-jährige Jubiläum feiert. „Dass der Gottesdienst nun so spät im Festjahr erfolgt, hängt damit zusammen, dass die Urkunde auf den Oktober datiert ist“, erklärt Pastor Paul Glüer, und fügt hinzu: „Mit diesem Gottesdienst wollen wir einerseits deutlich zu machen, dass dieses Festjahr auch das Jubiläum der Klostergründung ist. Andererseits möchten wir unseren Dank zum Ausdruck bringen für alles Gute, das in dieser Stadt in diesen Jahrhunderten entstehen konnte“.

Von Kerstin Schröder