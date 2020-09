Nun also doch: In Wismar soll die Sporthalle am Friedenshof abgerissen werden. Die Stadt plant als Ersatz einen Neubau und äußert sich, wann es mit den Bauarbeiten losgehen könnte.

Die Sporthalle am Friedenshof ist in jeglicher Hinsicht aus der Zeit gefallen. Die Stadt will die Halle abreißen und an gleicher Stelle eine neue Sporthalle bauen. Quelle: Heiko Hoffmann