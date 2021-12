Wismar

Die Nudeln im Plastikbeutel, die Tomaten und Paprika für die Soße in einer Plastikschale und einer Umverpackung, die Würstchen mit Glück im Glas, mit Pech verschweißt in Plastik – die Plastikmüll-Bilanz einer einzigen Mahlzeit einer Familie kann erschreckend hoch sein.

Schmuckdesignerin Lina-Maria Köhn, Lisa Meier, Kommunikationsdesignerin, sowie Nils Cohrt als Verfahrens- und Umwelttechniker und ihre Freunde beweisen seit Jahren, dass es auch anders geht. Sie bestellen ihre Lebensmittel in Bioqualität im Großhandel in entsprechenden Mengen und Großverpackungen.

Viele Nachfragen: Wann geht es endlich los?

Die 25 Kilogramm Nudeln werden dann unter x Freunden in der Bio-Einkaufsgemeinschaft aufgeteilt, kommen in große wiederverwertbare Schraubgläser, statt in Einwegplastik. Der „Gelbe Sack“, in dem sich sonst ganz unschuldig die Plastikverpackungen tümmeln und auf Recycling hoffen, bleibt so fast leer, die plastikfreien Biolebensmittel bleiben erschwinglich.

Und beim gemeinsamen Bestellen, Abfüllen und sich Freuen über den vermiedenen Plastikmüll entstand die Idee, mehr Menschen an diesen Konsumwerten – bio, regional, unverpackt – teilhaben zu lassen. Die Idee wuchs weiter, bekam einen Businessplan, einen Mietvertrag, die ersten weiteren Mitstreiter und Unterstützer und ganz viele Nachfragen: Wann geht es endlich los?!

Ziel: Eröffnung im April

„Unser Ziel ist der kommende April“, schmunzelt Lina-Maria Köhn. Gerade haben die Freunde den Mietvertrag für ihren zukünftigen Unverpackt-Laden unterschrieben. „Die ehemalige Apotheke ist ein Glücksgriff“, schwärmen die drei Freunde. Das leerstehende Erdgeschoss in der Dankwartstraße 37 mit den großen Schaufenstern wird sich in den kommenden Wochen und Monaten in Wismars ersten Unverpackt-Laden verwandeln.

„Dort rechts werden große Glasbehälter mit den rieselfähigen Waren stehen“, erklärt Lina Köhn. Müsli, Reis, Nüsse und mehr kann der Kunde sich abfüllen. „Man bringt sein eigenes Gefäß mit und wiegt das vorher“, erklärt Nils Cohrt das Prozedere. Einkaufen wie vor 100 Jahren, als der Inhalt noch wichtiger war als die Verpackung mit all ihren bunten Werbeversprechen.

Komplettsortiment

„Das Einkaufen soll wieder mehr Spaß machen, man bekommt wieder einen Bezug zur Ware und zur Menge“, weiß Lisa Meier. „Man kann die Produkte wieder riechen, sehen und auch hören beim Einfüllen!“ Lina Köhn nickt: „Auch das ist ein Ziel, wieder mehr Wertschätzung für das Produkt an sich, nicht für die Verpackung!“

Der Laden soll ein Komplettsortiment bieten: von Nahrungsmitteln über Waschmittel und Co. bis hin zu Kosmetika, wenn möglich. Alles mit dem Anspruch, so regional, so bio, so unverpackt wie möglich. Eben Nachhaltig.

Flüssiges wie Öle, Essige oder Reinigungsmittel kommen aus dem Zapfhahn, Nudeln werden „geschippt“, Schokolade mit der Zange entnommen. Der Einkauf wird entschleunigt. Schneller, unkontrollierter und unreflektierter Konsum geht nicht, wenn man die Waren abfüllen und wiegen muss.

Bundesweiter Trend

Lisa: „Wir wollen das Elitäre aus der Zero-Waste-Bewegung nehmen.“ Der englische Begriff „Zero Waste“ steht für den Versuch, so weit wie möglich Müll im Alltag zu vermeiden – Verpackungsmüll und weggeworfene Lebensmittel. Lisa: „Jeder kann etwas dazu beitragen. Das Müllproblem betrifft uns ja auch alle!“

Lina Köhn nickt: „Nachhaltigkeit darf kein Statussymbol sein!“ Die Zero-Waste-Bewegung keine Öko-Elite. Nicht: „Ich kaufe bio, regional und unverpackt, weil ich es mir leisten kann!“, sondern ein „. . . weil es richtig und wichtig ist!“ 

Ohne erhobenen Zeigefinger

Dabei wollen die Gründer nicht belehren – du darfst jetzt nichts Verpacktes mehr einkaufen. Sondern sie wollen eine händelbare Alternative schaffen und Möglichkeiten zeigen. Sie wollen aufklären, dass Haarseife genauso gut ist wie Haarshampoo, man bei der Seife aber nicht viel Geld für Wasser als Hauptbestandteil in einer Plastikverpackung ausgibt. Das gleiche gilt übrigens für Duschgel oder Zahnpasta beispielsweise.

Lina Köhn sagt: „Es bringt ja nichts, wenn ein paar wenige das mit der Müllvermeidung perfekt machen. Es bringt aber viel, wenn ganz viele im Alltag regelmäßig Müll vermeiden.“ Der Trend geht seit Jahren in diese Richtung. Haarseife und Zahnputztabletten gibt es inzwischen in jeder normalen Drogerie. Deutschlandweit wurden in den letzten Jahren über 300 Unverpackt-Läden gegründet, alleine in Berlin sind es 14. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es in Rostock und Schwerin jeweils solche Läden.

Umbau

Bis der Wismarer dazu kommt, muss noch einiges geschehen in der ehemaligen Anker-Apotheke. Der ganze Innenraum muss ausgebaut werden. Es sollen Regale auf Rollen entstehen, die Platz machen können, wenn Vorträge und Infoveranstaltungen im Laden stattfinden. „Die Ladeneinrichtung muss gut geplant werden“, sagt Lina Köhn. Dafür werden die angehenden Innenarchitekten der Wismarer Hochschule mit ins Boot geholt.

Auch das Lager wird ganz anders aussehen wie ein normales Supermarktlager mit Regalen voller Einzelverpackungen in Plastik, die in der Menge auf der Palette noch einmal in Plastik umhüllt sind – ein Schwerlastregal mit großen Gefäßen entsteht. Und auch die Lieferung vom Großhändler oder Produzenten soll in wiederverwertbaren Verpackungen erfolgen, logisch.

Finanzierung und Umfrage

Ein großes Problem ist noch die Finanzierung. Robin Grindemann ist als Mann für die Zahlen mit im Boot. Mindestens 65 000 Euro wird die Erstausstattung kosten, mit dem ganz spitzen Bleistift gerechnet. Das Team hofft auf staatliche Förderungen zur Gründung. So einen großen Kredit aufnehmen zu müssen, verunsichert trotzdem erst einmal, obwohl sie sich sicher sind, dass die Geschäftsidee funktionieren wird.

Im kommenden Jahr wollen die Gründer deswegen eine Crowdfunding-Kampagne starten. Bis dahin haben sie schon eine Umfrage initiiert, unter www.emprio.de (unverpackt einkaufen in Wismar) fragen sie, was die Kundinnen und Kunden wollen und brauchen. Bei Instagram und Facebook informieren sie unter „Unverpacktinwismar“.

Von Nicole Hollatz