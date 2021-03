Victoria Lommatzsch will eine Kaffeebar in Wismar eröffnen. Weil es kaum Kredite für Jungunternehmerinnen derzeit gibt, sammelt sie über ein Crowdfunding Spenden – mit Erfolg.

Viktoria Lommatzsch bei den Bauarbeiten in ihrer Kaffeebar am Spiegelberg. Ende April, Anfang Mai will sie diese eröffnen. Quelle: privat