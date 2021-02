Wismar bietet Langzeitarbeitslosen Chance auf tariflich bezahlte Jobs

Wismar

Schichtwechsel auf dem Betriebsgelände des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes an der Werftstraße. Feierabend für Manuel Brehm und Oliver Lewerenz. Vor knapp zwei Jahren haben die beiden Wismarer beim EVB begonnen - im Rahmen des Teilhabe-Chancengesetzes. Das ermöglicht Langzeitarbeitslosen den Wiedereinstieg in einen tariflich bezahlten Job. Seitdem sorgen die Männer als Müllwerker für leere Abfallbehälter und Mülltonnen.

„Manchmal warten die Kinder schon auf uns und winken“, erzählt Oliver Lewerenz, der selbst Vater ist. Für den gelernten Holzmechaniker haben die vergangenen zwei Jahre vor allem eines gebracht: einen geregelten Alltag. „Die Arbeit macht Spaß und bringt gutes Geld, das Verhältnis unter den Kollegen ist familiär“, sagt der 31-Jährige.

Anzeige

Und wegen des frühen Dienstbeginns um 6 Uhr könne er am Nachmittag mit seinem Sohn sogar noch Rodeln gehen. Manuel Brehm nickt. Der Lagerist freut sich vor allem auf die Zeit, wenn die Tage wieder länger sind. „Dann kann man den Feierabend schön genießen.“

Jobs in vielen Bereichen

Auch in der Kernverwaltung der Hansestadt Wismar haben zehn Frauen und Männer dank des Teilhabe-Chancengesetzes einen Job gefunden. „Für uns ist diese Förderung eine glaubwürdige Geschichte. Denn es gelten die gleichen Bedingungen wie für alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus gibt es noch die Verpflichtung, an einem Coaching teilzunehmen“, sagt Personalchef Michel Ohlerich. Stellen nach dem Teilhabe-Chancengesetz sind in unterschiedlichen Bereichen geschaffen worden - beispielsweise in der Bibliothek, auf dem Friedhof oder in der Pflege der Sportstätten.

Von einer guten Erfahrung spricht EVB-Leiter Udo Wäsch: „Es ist gut, dass wir so einen Wiedereinstieg ins Berufsleben ermöglichen können nach langer Arbeitslosigkeit. Die überwiegende Anzahl der Menschen möchte das auch und ist auf einem guten Weg.“ Auch Oliver Lewerenz und Manuel Brehm bleiben Teil der Mannschaft - ihre Verträge werden verlängert.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oliver Lewerenz hat inzwischen feste Touren mit den Kollegen. Und am liebsten möchte er selbst mal hinter dem Steuer sitzen. Fürs Foto kann er dort schon Platz nehmen. Damit er irgendwann auch mal die Großen fahren darf, will er den Lkw-Führerschein machen. „Da bekommen wir Unterstützung - der Führerschein, das ist in diesem Jahr mein Ziel.“

Von OZ