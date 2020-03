Wismar durchbricht Schallmauer bei Übernachtungszahlen

Wismar

Das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern hat aktuell die Dezemberzahlen und damit die Gesamtschau 2019 für die Übernachtungen in Betrieben mit mehr als neun Betten veröffentlicht. Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) hat mit großer Freude auf die Zahlen reagiert: „Wir haben 2019 eine weitere Schallmauer durchbrochen: Erstmals gab es mehr als 400 000 Übernachtungen.“

Exakt wurden 415 151 Übernachtungen im vergangenen Jahr gezählt. Das sind 8,9 Prozent mehr als 2018.

Auch bei den touristischen Ankünften zeigt der Trend weiter nach oben. 184 760 Gästeankünfte entsprechen einer Steigerung von 7,9 Prozent. Somit ergibt sich rechnerisch eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 2,2 Tagen. Das ist seit 2018 unverändert.

Angebot ist erweitert worden

Das Angebot bei Übernachtungen ist im letzten Jahr erweitert worden. 291 Betten sind in neu eröffneten Betrieben in Wismar hinzugekommen. Beyer: „Erfreulicherweise ist die Auslastung in der Kategorie Hotellerie trotz des hinzugekommenen Angebotes nicht etwa gesunken, sondern um 0,5 Prozent gestiegen, von 46,1 auf 46,7 Prozent.“ Noch deutlicher sei dies bei den Hotels mit Restaurantbetrieb. Dort stieg die durchschnittliche Auslastung von 45,3 auf 46,7 Prozent.

Aber: „Insgesamt beläuft sich die prozentuale Auslastung aller angebotenen Schlafgelegenheiten in Wismar auf 46,0 Prozent. 2018 lag diese bei 46,3 Prozent. Grund für die leichte Abnahme um 0,3 Prozent ist der Rückgang in der Kategorie Ferienunterkünfte, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte von 46,7 auf 44,6 Prozent“, so Beyer.

Touristische Meilensteine

Die Hansestadt hat Ende 2019 eine Tourismuskonzeption verabschiedet, die bis in das Jahr 2029 reicht. 2029 wird Wismar 800 Jahre alt. Zu dem Jubiläum findet auch der internationale Hansetag statt. Bis dahin will die Stadt touristische Meilensteine erreichen. Die Tourismuskonzeption spannt den Bogen von einer Analyse des jetzigen Zustandes mit Stärken und Schwächen und beschreibt Handlungsbedarf.

Der Tourismus in Wismar bewegt stattliche Summen. Die Übernachtungssteuer hat 2018 rund 500 000 Euro in die Stadtkasse gespült, „von den 117,3 Millionen Euro Umsatz 2018 aus den Ausgaben der Gäste direkt vor Ort im Gastgewerbe, im Einzelhandel, in den Museen, Kirchen, Freizeiteinrichtungen der Stadt und für Events ganz zu schweigen“, so die Stadt.

Stadt spricht von Erfolgsstory

Für Sibylle Donath, Leiterin der Tourismuszentrale, ist der Tourismus für die Stadt „in den letzten Jahren zu einer großen Erfolgsstory geworden“. Zwischen 2013 und 2018 stieg die Zahl der Übernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben um rund 31 Prozent von knapp 290 000 auf über 380 000 Übernachtungen. Inzwischen sind es über 400 000.

Die Hansestadt will bis zum Jahr 2029 eine Reihe von Meilensteinen angehen. Angedacht sind zum Beispiel Liveübertragungen auf dem Marktplatz von spektakulären Ereignissen auf der Werft, der Neubau einer Kunsthalle über den Fundamenten der Alten Schule, ein Neujahrsmarkt am Alten Hafen, eine Inszenierung zum 100-jährigen Jubiläum des Stummfilmklassikers „Nosferatu“ und schließlich 2029 die 800-Jahr-Feier und der internationale Hansetag.

Von Heiko Hoffmann