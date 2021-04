Wismar

Gastlieger und Dauerlieger müssen ab dieser Saison mehr für ihre Boote auf städtischen Wasserflächen zahlen. Die Bürgerschaft hat eine neue Entgeltordnung für Liegeplätze beschlossen und damit die Fassung von 2016 aktualisiert. Liegeplätze der Stadt erstrecken sind vom Brunkowkai an der Kopenhagener Straße bis zum Westhafen bei der Werft (siehe Karte).

Die Karte zeigt die unterschiedlichen Nutzerflächen. Quelle: Grafik: Arno Zill

Beispiele für Gast- und Dauerlieger

Beispiel: Ein Gastlieger zahlt für sein acht bis zehn Meter langes Boot 16 statt bisher 14 Euro am Tag. Darin enthalten ist der Strom, Wasser (50 Cent) und Sanitär (50 Cent) kommen hinzu. Beispiel Dauerlieger für privat genutzte Boote: Je Quadratmeter Bootsgröße sind 29,75 Euro in der Saison vom 1. April bis 31. Oktober fällig. Bisher waren es 27,37 Euro. Für Boote bis sieben Meter Länge werden pauschal 261,80 Euro erhoben. Hinzu kommt Strom nach Verbrauch. Auch die Entgelte bei Kreuzlinern steigen.

Blick zu den Nachbarn

Bei den Tarifen für Gast-und Dauerlieger habe sich die Hansestadt an den Preisen vom Sportbootservice Deutschmann im Westhafen, vom Wismarer Segelverein, vom Hafen Timmendorf auf Poel, der Marinas in Hohen Wieschendorf, Kühlungsborn, an der Weißen Wiek in Boltenhagen und Heiligenhafen und vom Stadthafen Rostock orientiert. Einige sind günstiger als der Stadthafen Wismar, andere teurer, einige liegen gleichauf.

Millioneninvestitionen

Die Stadt will nach eigenen Angaben der allgemeinen Kostenentwicklung Rechnung tragen. Gleichzeitig verweist sie auf erhebliche Investitionen in den vergangenen Jahren: Sicherheitszaun für den Kreuzfahrtanleger am Liegeplatz 17, Neubau eines Dalbenstegs und eines Abfertigungsgebäudes, Errichtung einer Grauwasserentsorgungsanlage. Wismar hat in den letzten Jahren rund 7,7 Millionen Euro in das Geschäft mit dem Kreuzfahrttourismus investiert. Etwa 90 Prozent wurden gefördert.

Diese Investitionen sind zwar nicht für die normalen Wassersportboote, fließen aber in die Liegeplatzentgelte ein. Außerdem wird mit der neuen Entgeltordnung „auf eine Ermäßigung der Liegeplatzentgelte aus Billigkeitsgründen, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten, vollständig verzichtet. Eine Ermäßigung soll nur noch dann in Betracht kommen, wenn dies im besonderen öffentlichen Interesse der Hansestadt Wismar oder der Allgemeinheit liegt“, so die Stadt.

Mit der Erhöhung kommt die Hansestadt nicht auf eine Kostendeckung von 100 Prozent. „Würde man eine 100-prozentige Kostendeckung anstreben, kämen Liegeplatzentgelte zustande, die außer Verhältnis zu den Liegeplatzentgelten der umliegenden Häfen lägen“, so die Verwaltung.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Die Stadt kalkuliert mit der Neufassung ab dem 1. April mit jährlichen Einnahmen von 665 400 Euro. Diese werden vor allem mit Tagesliegern, Dauerliegern, Kreuzfahrtanläufen, Strom und Wasser erzielt. Die Mehreinnahmen sollen sich auf etwa 45 000 Euro belaufen. Auf der anderen Seite stehen Mehrausgaben von rund 120 000, die gesamten Ausgaben sind mit rund 968 000 Euro kalkuliert. Die Kostendeckung sinkt somit von 73 auf 69 Prozent.

Kreuzfahrtgeschäft schwer zu kalkulieren

Allerdings drohen der Stadt weitere Mindereinnahmen. Denn: „Die Kalkulation der Liegeplatzentgelte gestaltet sich derzeit auch deswegen schwierig, da wegen der weiter herrschenden Pandemie keine verlässliche Planung der Anläufe, insbesondere der Kreuzfahrtanläufe, möglich ist“, so das Hafenamt.

Im Jahr 2020 hat die Stadt mit den vier Kreuzfahrtanläufen Einnahmen von rund 20 000 Euro erzielt. Für 2021 kalkuliert die Stadt mit 78 100 Euro für zehn Kreuzfahrtschiffe. Das wären mit den neuen Entgelten 33 100 Euro mehr als im letzten Jahr – bezogen auf zehn Kreuzfahrtschiffe. „Wie viele Anläufe von Kreuzfahrtschiffen im Jahr 2021 tatsächlich erfolgen werden, hängt natürlich von dem weiteren Verlauf der Pandemie ab“, sagt Andreas Nielsen von der Pressestelle der Stadt.

Sanierung Brunkowkai

Sanieren will die Hansestadt den Brunkowkai an der Kopenhagener Straße. Die Arbeiten sollen gegen Ende des Jahres beginnen. Der Hauptsteg ist bereits seit Monaten aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Bisher lagen am Brunkowkai 18 Boote, künftig sollen es 14 Sportboote sein, davon elf kleinere Boote bis zu zehn Meter und drei mittelgroße bis zu 13 Meter lang. Bei den Liegeplätzen direkt am Brunkowkai handelt es sich nach Angaben der Stadt um Dauerliegeplätze. Hinzu kommen 30 Liegeplätze für Wasserwanderer an den zwei bestehenden Betonstegen. Die sind bereits neu.

Von Heiko Hoffmann