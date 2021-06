Wismar erlebt endlich wieder Stadionatmosphäre – Anker verliert nur 0:3 gegen Hansa

Wismar

Strahlender Sonnenschein, Fußball in großer Runde gucken – endlich wieder Stadionatmosphäre. 2249 Zuschauer lassen sich am Sonnabend das Testspiel zwischen Verbandsligist Anker Wismar und Zweitligaaufsteiger Hansa Rostock nicht entgehen.

„Anker finde ich super“

Unter ihnen Wilfried Eschen. Er freut sich, dass endlich wieder was geht. Der 65-Jährige ist Trainer bei Schiffahrt/Hafen Wismar. Vor ihm liegt seine 49. Saison als Trainer. Mit einem Bierchen in der Hand und Sportfreunden rundherum verfolgt er das Spiel. 0:0 steht es nach 45 Minuten. „Anker finde ich super“, sagt Wilfried Eschen in der Pause.

Hansa hat mehr Spielanteile, Anker lauert auf Chancen, versteckt sich nicht. Das kommt an.

Ein Tipp fast richtig

Vor dem Spiel ging die Befürchtung um, dass Anker „abgeschossen“ wird wie Oberligist Pampow beim 0:10 am Mittwoch gegen Rostock. Heinz Baade, Wismarer Fußball-Urgestein, hofft, dass es nicht zweistellig wird. Fußballerin Antonia Schauland tippt 0:4, Fahrlehrer Holger Voß 1:6. Der gebürtige Wismarer Rick Feldmann hat bei der OZ ein Praktikum absolviert und ist heute Social Media Manager beim FC Hansa. „Ich tippe 0:3 oder 0:4.“ Oha! Mutig geht Heiko März ran. Der langjährige Hansa-Spieler sagt 1:8. Tür das EM-Achtelfinalspiel zwischen England und Deutschland am Dienstag tippt er auf ein 1:1. „Deutschland gewinnt im Elfmeterschießen, das können die Engländer nicht“, sagt der froh gelaunt.

Die Anker-Spieler bedankten sich nach dem Spiel für die Unterstützung durch die Zuschauer. Für ihre gute Leistung während der 90 Minuten gab es Beifall. Quelle: Heiko Hoffmann

Sportministerin im Stadion

Gut drauf sind alle im Stadion. An der guten Stimmung im Kurt-Bürger-Stadion ändern auch die drei Tore nach der Pause für Hansa nichts. MV-Sportministerin Stefanie Drese (SPD) verfolgt neutral mit Anker- und Hansa-Schal das Spiel und meint: „Für die Sportler ist das doch eine ganz andere Atmosphäre, vor Zuschauern zu spielen. Und für die Zuschauer ist es schön ohne Maske und ohne Tests – es fühlt sich wieder nach Normalität an.“

Anker-Vize: Es wurde Zeit

Anker-Vize Tom Brüggert strahlt, weil sich sein Team so wacker schlägt und es keine Zwischenfälle gibt. „Es ist herrlich, wieder im Stadion zu sein. Es wurde auch Zeit, dass endlich wieder was passiert“, so Brüggert, der auch CDU-Fraktionschef in der Wismarer Bürgerschaft ist.

Präsident zieht den Hut

Nach 90 unterhaltsamen Minuten gibt es Beifall von den Rängen. Anker-Präsident Gerd Allmendinger läuft zur Mannschaft. Vor dem Spiel hatte er 1:2 getippt und schon Sorge gehabt, sich zu weit aus dem Fenster gelehnt zu haben. Jetzt lacht er. „Immerhin, mit drei Toren lag ich richtig. Das ist ein Top-Ergebnis. Ich bin stolz auf die Truppe und ziehe den Hut.“ Dann blickt der Geschäftsführer, der mit seinem IT-Unternehmen Soft Clean auch Sponsor bei Hansa ist, voraus. „Vielleicht kommt Rostock nächstes Jahr wieder.“

Die Spieler verabschieden sich von den Zuschauern. Autogramme sind aber wegen Corona noch nicht möglich. Dafür lief das Bier. 22 Fässer gingen weg, zwischenzeitlich wurden acht Fässer Bier nachgeordert. Anker-Spieler Paul Raffel: „Es hat riesig Spaß gemacht. Für uns ist das ein sehr schönes Ergebnis.“

Schiri läuft nach dem Spiel

Schiedsrichter Florian Lechner, aus Hornstorf und beim Poeler SV gemeldet, bewertet nicht das Ergebnis. Sagt aber: „Bei Mannschaften haben fair gespielt.“ Er selbst hat die Partie souverän geleitet. Dann zieht er sich um und läuft noch 1,5 Kilometer im Stadion nach den 10,5 Kilometern während des Spiels. Denn zwölf Kilometer sollten es am Sonnabend werden. Für die neue Saison hat sich Florian Lechner wie Hansa für die 2. Bundesliga qualifiziert. Respekt!

Auch Anker-Sportdirektor Danny Pommerenke ist glücklich. „Wir haben ein rundum gelungenes Event erlebt. Es ist schön, wieder Zuschauer zu haben nach dieser leidlichen Corona-Zeit. Dass wir nach nur drei Trainingseinheiten 0:3 verloren haben, dafür gebührt den Jungs ein großes Kompliment.“

Wilfried Eschen trinkt nach Spielschluss noch genüsslich ein Bier. An seiner Einschätzung zur Pause hat sich nichts geändert: „Anker hat sich gut verkauft, von Hansa kam mir zu wenig.“ Hansa wird übrigens am Donnerstag schon wieder in Wismar erwartet. Dann zum Fotoshooting für das Mannschaftsbild.

