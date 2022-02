Wismar

Die historischen Altstädte von Wismar und Stralsund gehören seit dem 27. Juni 2002 zum Weltkulturerbe der Unesco. Das 20. Jubiläum soll im Jahresverlauf mit verschiedenen Veranstaltungen in beiden Schwesterstädten begangen werden. In Wismar sind unter anderem folgende Feste, Ausstellungen und Vorträge vorgesehen:

Vom 19. März bis 6. November soll es täglich ab 10.30 Uhr eine Stadtführung durchs Wismarer Welterbe geben. Am 30. März stellen Schülerinnen und Schüler im Welt-Erbe-Haus das Kartenspiel „Welterbestätten Deutschland“ vor. Vom 6. April bis zum 27. Juli ist die Ausstellung „Unesco Welterbe & Poesie“ im Welt-Erbe-Haus zu sehen. Am 27. April wird das neue Tastmodell „Alter Hafen“ eingeweiht.

Touren zu Drehorten

Vom 2. Mai bis 3. Oktober finden um 21 Uhr beziehungsweise um 22 Uhr Altstadt-Führungen „Nosferatu Kulinar“ entlang der markanten Szenenbilder aus dem Horrorfilmklassiker „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ statt, der vor 100 Jahren unter anderem in Wismar gedreht wurde. Es werden Hintergründe erläutert und Anekdoten zum Film erzählt. Vom 2. Juni bis zum 29. September sind donnerstagabends Fledermaus-Führungen durch die Altstadt und ihre Umgebung geplant.

Am 4. und 5. Juni findet auf dem Wismarer Marktplatz die zentrale Eröffnungsveranstaltung zum Unesco-Welterbetag in Deutschland statt.

Der Stummfilm „Nosferatu – Symphonie des Grauens“ wird im Juni fünfmal mit musikalischer Begleitung in der Georgenkirche gezeigt. Die Kantorei Wismar lädt zu Kirchenkino mit Livemusik. Außerdem präsentiert der Theaterverein Wismar im Juli und August zwölf Aufführungen des Theaterstücks „Nosferatu – Ein Drehtag des Grauens, Klappe die Zweite“ ebenfalls in St. Georgen. Es ist wieder eine barrierefreie sowie erstmals eine Mitternachtsvorstellung geplant.

Theater in den Straßen

Vom 29. bis 31. Juli kommt das beliebte Straßentheaterfestival „BoulevArt“ wieder nach Wismar. Das Open-Air-Spektakel der Deutschen Lebenshilfe wird in der Altstadt und im Alten Hafen veranstaltet. Am 27. August werden Gärten in der Altstadt wieder zu „Lesegärten“: Gartenbesitzer laden zu Lesungen ein. Ebenfalls im August und September veranstaltet die Kulturbühne Wismar „Nosferatour“ – eine Freiluftinszenierung des Stummfilmklassikers mit 4,20 Meter großen Figuren vor historischer Kulisse.

Vom 10. August bis 23. Februar 2023 ist im Welt-Erbe-Haus die Ausstellung „Unesco-Welterbe Limes“ zu sehen. Der Donaulimes als Grenze des Römischen Reiches wurde im vergangenen Jahr in die Welterbeliste aufgenommen. Das ausgezeichnete westliche Segment des Donaulimes erstreckt sich von Niederbayern bis in den Süden der Slowakei.

Vorträge zum Welterbe

Aus Anlass des Jubiläums „100 Jahre Nosferatu“ wird der Stummfilm am 9. September gezeigt und mit innovativem Jazz begleitet. Die Vorführung findet im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern im Alten Hafen statt.

Am 18. Oktober kommt Steffi Behrendt, Welterbe-Managerin von Wismars Schwesterstadt Stralsund, ins Wismarer Zeughaus und stellt in einem Vortrag das Unesco-Welterbe in Stralsund vor. Zwei weitere Vorträge über Unesco-Welterbe finden in den nächsten zwei Monaten ebenfalls im Zeughaus statt: Am 2. November geht es um das Augsburger Wassermanagement und am 16. Dezember um das Welterbe im Harz.

Zuvor wird die dritte Originalstele der Wasserkunst am 26. Oktober im Garten des Welt-Erbe-Hauses in Wismar aufgestellt.

