Wismar gewinnt an Bedeutung bei Studium für Bauingenieure

Neue Bauleute braucht das Land. Nach langem Ringen werden in MV wieder mehr Studierende für den Bausektor ausgebildet. Wismar gehört zu den Gewinnern. „Das Bauingenieurwesen am Standort der Hansestadt wird entscheidend gestärkt“, so Prof. Dieter Glaner, Bereichsleiter Bauingenieurwesen an der Hochschule Wismar.

Vorausgegangen ist ein Beschluss des Landtages MV. Ein von den Hochschulen Wismar, Neubrandenburg und der Uni-Rostock erarbeitetes Konzept für eine übergreifende Ingenieurausbildung in den Bereichen Bauen, Landwirtschaft und Umwelt ist zugestimmt worden.

Akuter Personalmangel

Nach Angaben der Ingenieurkammer und des Ingenieurrates MV werden jährlich 120 neue Bauingenieure in MV benötigt. Doch nur 95 junge Leute beginnen jährlich ein Studium, 50 beenden es erfolgreich und nur 20 Absolventen bleiben im Land. Mit dem neuen Konzept soll dem Personalmangel im Bauingenieurwesen entgegengewirkt werden.

Prof. Dieter Glaner, Bereichsleiter Bauingenieurwesen an der Hochschule Wismar Quelle: Heiko Hoffmann

Kernpunkte sind die Wiedereinführung universitärer Bachelor- und Masterstudiengänge im Bauingenieurwesen an der Uni Rostock – in Kooperation mit der Hochschule Wismar – und die deutliche Verbesserung der Personalsituation an der Hochschule Wismar. „Außerdem wird eine einjährige Einstiegslösung für ein Bauingenieurwesen an der Hochschule Neubrandenburg angeboten. Die Fortführung erfolgt dann ab dem dritten Semester an der Hochschule Wismar“, so Prof. Glaner.

Umsetzung des Konzeptes

Die Umsetzung des Konzeptes soll mit Personaleinstellungen noch 2020 beginnen. Ab dem Wintersemester 2021/22 werden dann zunächst die zusätzlichen Bachelor-Studiengänge angeboten, darunter auch ein zusätzlicher Bachelor „Technische Gebäudeausrüstung“ in Wismar. Für laborintensive Fächer werden die Laborkapazitäten in Wismar hochschulübergreifend genutzt.

Der Bereich Bauingenieurwesen an der Hochschule Wismar zählt aktuell etwa 430 Studierende. Zum Start des Wintersemesters 2020/21 werden etwa 90 Anfänger im Bachelor-Studiengang neu immatrikuliert. Die Bewerbungsfrist für das Wintersemester 2020/21 läuft und endet am 15. August.

Zusätzlich 70 Studenten

Auf wie viele Studenten zielt das neue Konzept für MV ab? „Wir gehen von einer Zielgröße von 50 Studenten in Rostock und 20 in Neubrandenburg aus“, so Prof. Glaner. Vorteile für Studenten sind die Übergänge, sowohl was die drei Standorte anbetrifft als auch die drei Schwerpunkte Bauen, Umwelt und Landwirtschaft.

Massive Einschnitte in der Vergangenheit

Das Bauingenieurwesen in MV musste vor Jahren massive Einschnitte hinnehmen. 2001 gab es in MV noch 1000 Baustudenten, davon 650 an der Fachhochschule Wismar und 350 in der universitären Ausbildung in Rostock. Letztere Ausbildung fand am Standort in Wismar statt. 2004 wurde erst das Studium für Bauingenieure an der Uni Rostock geschlossen, 2006 dann das Studium an der FH Neubrandenburg.

Nun also das Comeback. „Der Mangel an qualifiziertem Nachwuchs ist in vielen Ingenieurbüros bereits deutlich spürbar“, so Wulf Kawan, Präsident der Ingenieurkammer MV. Hinzu kommt: In der letzten Zeit werben Behörden massiv Fachleute ab, auch darum müssten gerade kleine Büros immer häufiger aufgrund von Personalmangel aufgeben.

Land sichert Finanzierung zu

2,5 Millionen Euro werden für 2020 und 2021 aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt. Ab 2022 sind jährlich fünf Millionen Euro erforderlich, um das neue Konzept mit Leben zu füllen.

Die Personalsituation an der Hochschule Wismar wird sich deutlich verbessern. So sind acht Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter, acht Laboringenieure und zwei Verwaltungsmitarbeiter allein für Wismar beschlossen worden. In Rostock werden vier zusätzliche Professuren für Bauinformatik, Technische Mechanik, Infrastrukturbau und für Städtebau/-technik eingerichtet. Auch Neubrandenburg profitiert.

Ingenieurrat MV ist glücklich

„Wir freuen uns, dass wir die standortübergreifende Ingenieurausbildung mit den zusätzlichen Studienangeboten nun auch über die Landesgrenzen hinaus intensiv bewerben können“, so Steffen Güll, Sprecher des Ingenieurrates.

Das Konzept wurde gemeinsam von den drei Hochschulen erarbeitet, vom Ingenieurrat MV und der Ingenieurkammer MV begleitet, von den Industrie- und Handelskammern in MV sowie dem Bauverband MV e.V., dem Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. und weiteren im Bauwesen aktiven Organisationen unterstützt. Der Landtag von MV hatte Mitte Mai die Umsetzung des Konzeptes mit vielen Details beschlossen.

