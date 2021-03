Wismar gibt Wahlhelfern mehr Geld

Wismar

Gibt es genügend Wahlhelfer für die Landratswahl am 25. April in Nordwestmecklenburg? Die Kreiswahlleitung geht davon aus, dass die Bereitschaft wegen der Corona-Pandemie im Vergleich zu vergangenen Wahlen tendenziell sinken wird. Erste nicht repräsentative Rückmeldungen aus den Gemeinden würden die Annahme bestätigen. In Wismar scheint es jedoch genügend freiwillige Helfer zu geben. Hier ist die erforderliche Anzahl fast erreicht. In den anderen Gemeinden soll noch mehr Werbung gemacht werden, damit Bürger nicht dazu verpflichtet werden müssen. „Das kann aber nur das letzte Mittel sein“, betont Kreiswahlleiter Yann-Christoph Collin. Gemeinsam mit den Gemeindewahlleitungen soll in den kommenden Wochen alles Nötige getan werden, um eine solche Situation zu verhindern.

Wahllokale müssen öffnen

Dass wegen Personalmangels kurzfristig einige Wahllokale nicht geöffnet werden, ist nicht möglich. Sobald die einzelnen Wahlbezirke feststehen und bekannt sind, müssen diese auch mit Wahlhelfern besetzt werden, erklärt Yann-Christoph Collin.

In der Stadt Wismar werden rund 290 Frauen und Männer in den Wahllokalen benötigt. Um sie für das freiwillige Engagement zu motivieren und als Dankeschön für den Einsatz ist jetzt die Aufwandsentschädigung erhöht worden. Gesetzlich vorgegeben sind 25 bis 35 Euro. In Wismar gibt es für die Landratswahl je nach Funktion zwischen 35 und 45 Euro. Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail melden unter wahlen@wismar.de oder telefonisch unter 038 41 / 251 32 85.

Plakate eher aufhängen

Beschlossen hat die Bürgerschaft außerdem, dass die Wahlplakate eher angebracht werden dürfen. Möglich ist das jetzt acht Wochen vor der Wahl, bislang sind es sechs Wochen gewesen. Grund ist der schwierige Wahlkampf für die Bewerber im Corona-Lockdown.

Noch ist nicht entschieden, ob alle Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen bekommen. Ist das der Fall, muss der Kreis mit Mehrkosten von 5000 bis 10 000 Euro rechnen, vor allem wegen des Drucks der Unterlagen. Die Portokosten würden nur gering steigen, da an Stelle der Wahlbenachrichtigungskarten die Briefwahlunterlagen versandt werden.

Von Kerstin Schröder