Die Kreuzfahrtbranche geht zwar coronabedingt am Stock, doch Wismar glaubt an eine Zukunft mit Urlaubsschiffen und Touristen, die die Stadt besuchen. Am Montag wurde Richtfest für das neue Abfertigungsgebäude gefeiert. Das Kontroll- und Durchgangsgebäude dient Bundespolizei und Zoll zur Abfertigung des Kreuzfahrtbetriebs.

Glaube an Kreuzfahrttourismus

1,5 Millionen Euro werden investiert, zu 90 Prozent werden die Kosten vom Land MV aus Mitteln zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur gefördert.

So soll das neue Abfertigungsgebäude an der Stockholmer Straße in Wismar aussehen. Quelle: Bauunion

Die Bauunion Wismar hatte als Hauptauftragnehmer am 22. April mit den Arbeiten begonnen. Ende des Jahres soll der Zweigeschosser an der Stockholmer Straße fertig sein. „Wir können in Wismar auch schnell bauen“, so Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD). Damit werde der letzte Abschnitt für den Kreuzfahrtanleger fertiggestellt. Beyer: „Für uns hat der Kreuzfahrttourismus eine Zukunft. Wir freuen uns, dass uns Schiffe weiter anlaufen werden.“

Anfragen für September und Oktober

Als ziemlich sicher gilt der Anlauf der „Hanseatic nature“ am 3. Oktober. Darüber hinaus sind beim Hafenamt vier weitere Anfragen eingegangen. Das erste Schiff 2020 könnte am 16. September kommen. Vier Anfragen gibt es für Oktober. Doch die Reedereien beobachten, wie sich das Buchungsverhalten gestaltet und sich die Coronalage entwickelt.

7,7 Millionen Euro investiert

Wismar hat in den letzten Jahren rund 7,7 Millionen Euro in das Geschäft mit dem Kreuzfahrttourismus investiert. Etwa 90 Prozent wurde gefördert. 2013 hatten die Planungen begonnen. Geld wurde in die Hand genommen für die Erschließung der Stockholmer Straße mit Leitungen für Technik und Grauwasser, für den international vorgeschriebenen Sicherheitszaun, das Ausbaggern für die Schiffe, den 150 Meter langen Dalbensteg in Verlängerung des Liegeplatzes 17 an der Stockholmpier, die Fender zum Festmachen der Schiffe und nun das Abfertigungsgebäude.

Für Zoll und Bundespolizei

Das Erdgeschoss dient als Kontroll- und Durchgangsbereich. Hier befinden sich die Untersuchungs- und Büroräume für Bundespolizei und Zoll. Im Obergeschoss gibt es Technik- und Sozialräume sowie Büros. Insgesamt 266 Quadratmeter stehen zur Verfügung.

Das zweigeschossige Gebäude hat eine Grundfläche von 15,7 mal 13,7 Meter bei einer Höhe von 7,80 Meter. Für die Gründung wurden 40 Pfähle, jeder 18 Meter lang, erschütterungsfrei ins Erdreich eingebracht.

„Gute Arbeit Tag für Tag bis zum letzten Hammerschlag.“ René Lange, der Polier bei der Bauunion Wismar, hielt den Richtspruch Quelle: Heiko Hoffmann

Der Unesco-Sachverständigenbeirat hatte nach einigen Diskussionen seine Zustimmung für den Bau gegeben. Es entsteht kein für Wismar typisches Gebäude mit Klinkerfassade. Dominieren werden die 180 Quadratmeter große weiße Glasfläche, Aluminiumlamellen und Sichtbeton. Kein Holz, kein Zimmermann – darum hat am Montag André Lange, Polier bei der Bauunion, den Richtspruch gehalten.

Die Stadt hatte bei den Kosten ursprünglich mit 950 000 Euro kalkuliert. Die Gründe für die Preissteigerung liegen nach Angaben der Verwaltung in den Anforderungen seitens der Behörden, die das Gebäude künftig nutzen, Anforderungen des Sachverständigenbeirates und der allgemeinen Preissteigerung im Baubereich.

Hapag-Lloyd plant Landgang

Sollten in diesem Jahr noch Kreuzfahrtschiffe die Hansestadt anlaufen, wird die Abfertigung provisorisch erfolgen. Noch ist davon auszugehen, dass die „Hanseatic nature“ das erste und einzige Kreuzfahrtschiff sein wird, das Wismar ansteuert. Am 3. Oktober soll das 139 Meter lange und 22 Meter breite Schiff der Reederei Hapag-Lloyd in Wismar anlegen.

Der Kreuzliner mit der höchsten Eisklasse für Passagierschiffe kann in den polaren Regionen der Arktis und Antarktis eingesetzt werden. Es bietet 230 Passagieren in 120 Kabinen sowie 175 Besatzungsmitgliedern Platz.

In diesem Jahr waren eigentlich 14 Ankünfte von Kreuzfahrtschiffen vorgesehen. Doch dann kam Corona. Im letzten Jahr legten sieben Urlauberschiffe einen Zwischenstopp in Wismar ein.

Die „Hanseatic nature“ tourt vom 2. bis zum 9. Oktober zwischen Kiel und Hamburg. In Wismar steht auch ein Landgang auf dem Programm. Nachdem Tagesbesucher ab dem 4. September wieder MV bereisen können, steht dem grundsätzlich nichts im Wege.

Von Heiko Hoffmann