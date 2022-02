Wismar hisst Mayors-for-Peace-Flagge

Wismar

Am Wismarer Rathaus weht seit Donnerstag die Flagge des weltweiten Bündnisses der Mayors for Peace, das sich für ein friedliches Miteinander der Menschen und die Abschaffung der Atomwaffen einsetzt. Mehr als 700 Städte sind in Deutschland im Netzwerk der Mayors for Peace aktiv, über 8000 Städte sind es weltweit. Auch die Hansestadt Wismar ist dabei.

„Mit großer Sorge blicken wir aktuell auf die Situation in der Ukraine und wir setzen mit der Flagge des Bündnisses Mayors for Peace ein kleines Zeichen für den Frieden. Krieg ruft unendliches Leid hervor, macht Menschen zu Geflüchteten und Kinder zu Waisen. Der Wunsch nach einer friedlichen Welt verbindet die Mitglieder des Bündnisses und wir unterstützen daher alle internationalen Anstrengungen, um auf dem Wege der Diplomatie eine friedliche Lösung des Russland-Ukraine-Konfliktes zu erreichen. Ich verurteile daher ausdrücklich den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine. Es zeigt sich jetzt wieder deutlich, dass Frieden leider nicht selbstverständlich ist“, so Bürgermeister Thomas Beyer (SPD).

Von OZ