Wismar in 52 Wochen: Kalender zeigt alte Ansichten 

Wismar

Alle Jahre wieder, und das seit 27 Jahren: Pünktlich zur Advents- und Vorweihnachtszeit erscheint der Wismarer Wochenkalender für 2022. Der Verkaufsstart des 27. Jahrgangs ist am Mittwoch, 8. Dezember, in der Buchhandlung „Inge Peplau“ in der Krämerstraße 23 erfolgt.

Texte erklären das Bild der Woche

Einmal mehr haben fleißige Helfer historische Ansichtskarten und Bilder aus dem Leben und der Historie der Stadt zusammengestellt und mit erklärenden Texten umrahmt.

Das Vorwort schrieb der Ansichtskartensammler und Regionalhistoriker Udo Schonert. Er gibt eine gute Einstimmung in den Kalender, und würdigt die Helfer um Teamchef Ralf Peplau, die mit viel Liebe zum Detail die neue Ausgabe erschaffen haben.

Viele Mitstreiter aus Wismar

Zu den Mitstreitern gehören in diesem Jahr Rainer Däbritz, Horst Eggert, Petra Held, Franz und Regina Holzmüller, Arno Hoppe, Nils Jörn, Thorsten Krüger, Jürgen Pump, Martina Pyl, Annekathrin und Rose-Marie Schmidt, Udo Schonert, Hinrich Siedenschnur, Maria Ulonska und ihr Vater Wolfgang sowie Karsten Witting und seine Tochter Lisa.

Wöchentliche Entdeckungsreise

Sie haben alle zu der wöchentlichen Entdeckungsreise beigetragen. So kann der Meisterfotograf Ferdinand Hahn bei seinen Streifzügen durch die Hansestadt Wismar begleiten werden. Er war ein Meister der Schattentechnik. Sein Gewerbe meldete er 1956 ab und starb 1968 im stolzen Alter von 90 Jahren. Als Kalenderseite wird eine Ansicht mit einem Blick auf die Nordseite des Marktes mit Rathaus von Ferdinand Hahn um 1930 präsentiert.

Udo Schonert: „Der Wismarer Wochenkalender ist ein schönes Geschenk zur Weihnachtszeit. Für weitere Ausgaben bitten wir höflichst um freundliche Unterstützung. Durchstöbern Sie Ihre Schubladen und Dachböden nach weiteren historischen Bilddokumenten für den WiWo 2023.“

Von hoff