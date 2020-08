Wismar

Gut vier Wochen lang war die Ausstellung „Eine Billion für blühende Landschaften“ in St. Georgen zu sehen. Die Wismarfotos von Siegfried Wittenburg aus der Zeit von 1990 bis 1996 lockten nicht nur Alteingeborene, sondern ließen genauso die Zufallstouristen staunen, was sich in den 30 Jahren seit der Wende alles getan hat.

Nun ist ganz druckfrisch der Bildband mit den Fotografien der Ausstellung erschienen, genau wie die Ausstellung möglich gemacht dank der Unterstützung der Bundesstiftung für Aufarbeitung und des Wismarer Archivvereins.

Anzeige

Die Fotos von Siegfried Wittenburg zeigen ein längst vergessenes Wismar. Bröckelnde Fassaden in der Papenstraße oder der ABC-Straße mit Häusern, die inzwischen saniert wurden. Zwei Frauen, die den Kinderwagen die Treppen zur Unterführung in der Rostocker Straße hochschleppen. Die Unterführung gibt es immer noch, inzwischen mit „Schienen“ für Wagen und Räder. Der VEB Papierfabrik dahinter wurde abgerissen.

Weitere OZ+ Artikel

„Nachkriegsfotos“ von 1990

Bilder vom Arbeitseinsatz in der Frischen Grube mit den teils zugenagelten Fenstern dahinter, die fast an Nachkriegsfotografien erinnern. Das Foto ist von 1990. Zwei Seiten weiter ist der improvisierte Jeans-Verkaufsstand vor dem Karstadt-Haus dicht umlagert. Das Werbeslogan „aufregend neu“ auf den Karstadttüren zeigt das Gespür des Fotografen für diese besonderen Geschichtsmomente.

Zur Galerie Erinnern Sie sich noch daran, in welchem Zustand die Stadt 1990 war? Falls nicht, sei das Buch empfohlen, zusammen mit einem Rundgang und dem heutigen Blick auf die Häuser und Straßen.

Siegfried Wittenburg hat die Zeit des großen Umbruchs dokumentiert. Hat die einsame Fischbrötchenverkäuferin vor dem heutigen Restaurant „ New Orleans“ mit der verwehten Dauerwelle abgelichtet. Die Straße ist inzwischen saniert, bis auf das Eckhaus gegenüber. Das sah 1990 deutlich besser aus.

Zeiten und Straßen

Im hochwertigen Bildband sind die Fotografien nach Jahren geordnet, bis auf die Straßennamen zur Zuordnung fehlen Kommentare oder Hinweise. „Die Bilder stehen für sich“, kommentiert der Künstler aus Langen Brütz.

Da wird in der Bohrstraße für Bananen geworben (übrigens damals 1,99 das Kilo!), der alte Hafen voller Fischereischiffe mit ihrem Treiben lenkt nicht von der St.-Georgen-Ruine ab. Adrette Damen verteilen Zeitungen und Zigaretten aus dem Westen zum Anfüttern.

Zeitlose Bilder in Schwarz-Weiß

Siegfried Wittenburg zeigt starke Bilder im zeitlosen Schwarz-Weiß: Spielende Kinder, die inzwischen selbst Kinder haben, Westautos, die mehr und mehr die vorher vorherrschenden Trabis vertreiben, Baustellen, die langsam, aber sicher das Bild der damaligen Stadt verändern.

Erklärungen zu den damaligen Prozessen liefern Bürgermeister Thomas Beyer, Stadtarchivar Dr. Nils Jörn, Dr. Rosemarie Wilcken als damalige Bürgermeisterin und Günther Faust als langjähriger leitender Denkmalpfleger der Hansestadt Wismar.

Über die graue Stadt

„Grau, das war der erste Eindruck, als ich nach Wismar kam. Wismar war eine graue Stadt“, schreibt Thomas Beyer im Vorwort und erinnert gleichzeitig an das Erreichte, dass trotz der Wunden und Narben im Wendeprozess „die Hansestadt Wismar und alle Bürgerinnen und Bürger gemeinsam eine Entwicklung vollbracht haben, die auch Generationen nach uns zugutekommt …“

Nils Jörn sieht die Fotos als „Anregung zum Erinnern, Nachfragen und Nachdenken“. „Bilder wie die von Siegfried Wittenburg sind für den Historiker ein Geschenk“, dankt er.

Geschichte in Bildern

Der Stadtarchivar schreibt weiter: „Jungen Menschen fällt es zunehmend schwer, sich vorzustellen, dass die Wismarer Altstadt einmal nicht so schön aussah wie heute, dass es viele Häuser gab, deren Fenster zugemauert waren, die fließend Wasser von der Wand hatten, aus deren Regenrinnen Bäume wuchsen, in denen man mit zumeist schlecht ziehenden Kohleöfen heizen musste …“

Er erinnert an die Zeiten, in denen es normal war, auf dem „Plumpsklo im Hof zu sitzen“ oder „unter einem Dach zu wohnen, das nicht dicht ist und für das es auch kein Material gibt, um es zu reparieren.“ Nils Jörn: „Noch für unsere Generation der 40- bis 60-Jährigen waren das völlig neue Erfahrungen, von den Älteren ganz zu schweigen.“

Buch zugunsten des Archivvereins Das Buch „Eine Billion für blühende Landschaften. Als die Westreklame nach Wismar kam“ mit den Wismarfotos von Siegfried Wittenburg gibt es für 25 Euro im Buchhandel, ISBN 978-3-940677-02-2, erschienen im Wismarer Callidus-Verlag. Der Erlös aus dem Buchverkauf geht direkt an den Wismarer Archivverein e.V. Es kann auch direkt über den Verein bestellt werden (vorstand@archivverein-wismar.de). Siegfried Wittenburg, geboren 1952 in Warnemünde, ist fotografischer Autodidakt und machte sein Hobby zum Beruf. Über die Jahrzehnte porträtierte er seine Heimat. Im Herbst 1989 dokumentierte er insbesondere in Rostock die Ereignisse. Für Wismar hatte er noch Ende 1989 einen Vertrag zur Lieferung von Fotos für touristische Zwecke unterschrieben. Werbeaufnahmen, aber die Wende kam schneller. Wittenburg fotografierte trotzdem oder genau deswegen. Seit 1990 stellt er seine Bilder regelmäßig aus, hatte eine Galerie und ein Fotostudio, arbeitete als Fotografiker und seit 2006 als freiberuflicher Fotograf, Autor und Medienproduzent. Bilder aus der Vorwendezeit sind im Bild- und Textband „Leben in der Utopie – Fotografien 1980–1996“ zu sehen.

Von Nicole Hollatz