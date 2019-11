Wismar ist große Drehscheibe für Lachs

Wismar

Wer im Supermarkt Lachs kauft, lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit Fisch schmecken, der von Wismar aus in den Handel gelangt ist. Wismar zählt in Deutschland zu den größten Drehscheiben für den Lachsvertrieb.

Am Seeufer 5 im Gewerbegebiet am Hohen Damm hat die Norfisk Delikatessen GmbH ihren Sitz. Von Januar bis Ende Oktober haben rund 32 Millionen 150- und 200-Gramm-Packungen das Betriebsgelände verlassen. Bis Jahresende werden es gut 40 Millionen sein. „ Weihnachten und Ostern sind unser Hauptgeschäft“, sagt Norfisk-Geschäftsführer Marcin Wojciuk. Der gebürtige Pole managt auch den zweiten Standort in Berlin mit jährlich weiteren 20 Millionen Packungen Fisch.

Lachs in allen Arten

Marcin Wojciuk, Geschäftsführer der Norfisk GmbH. Quelle: Heiko Hoffmann

Am Seeufer in Wismar werden die Produkte in einem modernen Hochregallager mit 700 Palettenplätzen und Temperaturen von plus zwei bis minus 20 Grad kurz zwischengeparkt. Marinierter und geräucherter Lachs, Grilllachs, Stremellachs und Lachsforelle werden nach Kundenwunsch vor Ort kommissioniert. Dann geht zu den großen Zentrallagern von Edeka, Lidl, Netto, Metro, Real, Norma oder Kaufland. Von dort aus werden Tausende Märkte bestückt, auch in der Schweiz, in Österreich, Frankreich und Tschechien. „In diesen Tagen verlassen sechs bis acht Laster täglich unser Werk in Wismar“, so Marcin Wojciuk.

Familienunternehmen seit 30 Jahren

Norfisk ist Teil des 1989 gegründeten polnischen Familienunternehmens Suempol. Der Hauptsitz befindet sich in Bielsk Podlaski, etwa 70 Kilometer von der Grenze zu Weißrussland entfernt. Wildlachs aus Alaska, Zuchtlachs aus Norwegen, Schottland und Irland werden dort verarbeitet und kommen fertig verpackt und etikettiert in Wismar an.

Weil Suempol dichter an die Absatzmärkte heranwollte, wurde 2002 die Suempol Deutschland GmbH zum Vertrieb der Fischprodukte in Deutschland und Westeuropa gegründet. Nach kleineren Standorten in Schwerin und Rostock entschied sich Suempol, in Wismar ein großes Vertriebs- und Logistikzentrum für eine Million Euro zu errichten. Anfang 2008 war der Umzug abgeschlossen.

Fünf Jahre später übernahm Suempol Deutschland den Lachsverarbeiter Norfisk in Berlin. Die beiden deutschen Standorte firmieren inzwischen unter dem Namen Norfisk GmbH.

Jubiläumsfeier in Wismar

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir damals die Entscheidung mit Wismar getroffen haben“, sagte Monika Siecinska-Jaworowska, Geschäftsführerin von Suempol, anlässlich des 30. Jubiläums des Familienunternehmens. Das wurde im Sommer in der Hansestadt mit einem Festakt im Bürgerschaftssaal und auf dem Firmengelände am Hohen Damm gefeiert.

Monika Siecinska-Jaworowska führt das fort, was ihre Eltern Ursula und Edward aufgebaut haben. Suempol und Norfisk beschäftigen rund 1000 Mitarbeiter, jährlich werden 60 000 Tonnen Rohware verarbeitet. Für den großen Fischproduzenten, der auch Niederlassungen in Frankreich und Norwegen hat, ist Deutschland der wichtigste Markt.

Ein Kühlwagen wird mit Fischprodukten am Firmengelände von Norfisk am Hohen Damm beladen. Von Wismar aus werden die großen Zentrallager der Supermarktketten beliefert. Quelle: Heiko Hoffmann

Einer der 20 Beschäftigten in Wismar ist Wolfgang Bansemer. Der Kundenbetreuer ist, wie sollte es anders sein, Lachs-Fan. Die Produkte kommen sowohl als eigene Marken der großen Ketten als auch unter „ Norfisk“ in die Regale der Supermärkte. Wie zum Beweis öffnet Wolfgang Bansemer einen Karton im Kühllager und fischt eine Packung „Sockeye Wildlachs in Scheiben geschnitten“ heraus. Auf der Rückseite findet sich das Etikett mit der Aufschrift „ Norfisk Wismar GmbH, D-23957 Wismar“. „So kann man in fast jedem Markt unsere eigenen Produkte finden“, lacht die rheinische Frohnatur, die sich längst in Wismar heimisch fühlt.

Lesen Sie weiter

Weniger Hering, weniger Dorsch: Fangquoten für die Ostsee drastisch reduziert

Nervige Möwen? Naturschützer fordern mehr Gelassenheit

Fischer im Wettlauf mit dem Kormoran

Fischfang in der Wismarbucht

Über den Autor

Von Heiko Hoffmann