Wismar lässt Mauerwerksschäden an Nikolaikirche beheben

Risse und Löcher im Mauerwerk, fehlende Steine, weggebrochene Ecken. Die Hansestadt lässt derzeit Sicherungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Außenwand der Nikolaikirche vornehmen. Dafür stehen 124 500 Euro zur Verfügung – 89 000 Euro Städtebaufördermittel und 35 000 Euro von der Kirchengemeinde St. Nikolai.

Das Geld reicht, um die Schäden am Sockel bis zur Unterkante der Fenster im Bereich des Chores zu beheben. „Ein langer Bereich“, sagt Thomas Junggebauer. „Er führt vom Portal des südlichen Seitenschiffes bis zum Portal an der Nordseite.“ Junggebauer ist in der Stadtverwaltung verantwortlich für Baumaßnahmen an den drei Stadtkirchen.

Maurer sind auf Kirchensanierung spezialisiert

Die ausführende Firma ist die Wismarer Bau Union. Sie hat die Arbeiten im vergangenen Oktober begonnen. „Wir haben den Sockel frei gegraben und zum Teil Splitt vorgefunden. Stellenweise war das Mauerwerk sechzig bis siebzig Zentimeter tief zerstört“, berichtet Polier Tibor Rodatz. Er ist seit dem Jahr 2000 auf Kirchenbaustellen tätig, hat sich durch denkmalpflegerische Lehrgänge auf diese Arbeiten spezialisiert. Über Jahrhunderte griff Taubenkot das Mauerwerk der Nikolaikirche an, sind Pflanzen und Wurzelwerk eingedrungen und haben es zersetzt, schildert Rodatz. „Wir haben es ausgeräumt, mit Druckluft ausgepustet und neu aufgemauert“, erläutert er.

Sein Kollege Frank Hansen ist dabei, Natursteine an der Kirche entlang neu zu verlegen. Er pflastert mit Gefälle, damit das Wasser von der Wand wegfließen kann. Das war vorher nicht der Fall.

Ersatzziegelsteine kommen aus Dänemark

Einzelne fehlende rote Backsteine wurden durch welche aus Dänemark ersetzt. Laut Junggebauer suchen Mitarbeiter der Denkmalpflege in Sønderborg an der Flensburger Förde passende Steine nach Farbe und Eigenschaften aus. Die Maurer der Bau Union haben auch Fugen verfüllt. „Durch offene Fugen dringt Wasser ins Mauerwerk, das sich vollsaugt“, erläutert der Fachmann die Gefahr.

Das Kaffgesims aus schwarz glasierten Ziegelsteinen haben die Arbeiter ebenfalls instand gesetzt. Es ragt aus der Wand hervor und bildet den oberen Abschluss des Sockels. Das Kaffgesims dient der Wasserabweisung. „Jetzt läuft das Wasser wieder vor der Wand herunter“, erklärt Polier Rodatz, „vorher lief es an der Wand entlang.“ Sein Kollege Henry Schmidt ist beim Verfugen des Kaffgesims.

Milde Witterung ermöglicht Maurerarbeiten

Etwa vier Wochen werden die Arbeiten noch dauern, vermutet Thomas Junggebauer, wenn sich die Witterung hält. Denn bei unter fünf Grad Celsius kann nicht gemauert werden, weil der Kalkmörtel nicht aushärtet.

Zur Galerie Von den Sicherungs- und Instandsetzungsarbeiten im Bereich des Chores der Nikolaikirche. An zahlreichen weiteren Stellen weist das Mauerwerk Schäden auf.

Auch am nördlichen Seitenschiff wurden schon kleinste Sicherungsarbeiten vorgenommen. Dennoch gibt es beispielsweise offene Fugen und bemooste Bereiche. „Das Moos macht durch die Feuchtigkeit das Mauerwerk kaputt“, weist der Verwaltungsmitarbeiter auf die Gefahr hin. An anderer Stelle der Kirchenfassade zeigt er auf Backsteine, deren Oberfläche sich auflöst. „ Steinkrebs“ sagt der Volksmund dazu.

„Die großen Kirchen brauchen ständige Betreuung“, erklärt Junggebauer. An Sankt Nikolai sind Folgemaßnahmen geplant, welche und wann sie ausgeführt werden, kann er noch nicht sagen. „Je nachdem wie das Geld vorhanden ist“, sagt er. „Der Förderer bestimmt, ob und wofür er Geld gibt.“

Über die Autorin

Von Haike Werfel