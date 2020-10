Wismar macht Geld locker für Freizeitfläche am Alten Hafen

Wismar

Die verschärften Corona-Bedingungen gelten nach den Bund-Länder-Beschlüssen zwar erst ab Montag, 2. November, doch die Wismarer Bürgerschaft hat schon am Donnerstag reagiert. Die Tagesordnung wurde verkürzt. So wurden sieben Anträge von den Fraktionen gleich in die Ausschüsse zur Beratung verwiesen beziehungsweise zurückgezogen oder abgesetzt.

Freizeitspaß zwischen den Speichern

Einige wichtige Entscheidungen wurden dennoch getroffen. Die Bürgerschaft hat die Finanzmittel für die Freizeitfläche zwischen den Speichern am Alten Hafen bewilligt. Die Arbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen und möglichst auch abgeschlossen werden, nachdem die Ausschreibung jetzt vorbereitet wird.

Etwa 70 Meter lang und 35 Meter breit ist die freie Fläche am Alten Hafen, die für Spiel-, Verweil- und Veranstaltungsmöglichkeiten gestaltet werden soll. Quelle: Heiko Hoffmann

Auf der etwa 70 Meter langen und 35 Meter breiten Freizeitfläche sind Spielgeräte, Bäume, Fahrradbügel, Unterflurcontainer, Leuchten, Hochbeete und Stromverteiler vorgesehen. Auch Flächen für Wikingerschach (Kubb) und Boule wird es geben.

Kosten mehr als verdoppelt

Die Kosten für die Eventfläche belaufen sich auf 1,55 Millionen Euro. Bei der Erstellung des Doppelhaushalts 2016/17 hatte die Stadt 680 000 Euro eingestellt. Die Mehrkosten belaufen sich nunmehr auf 870 000 Euro. Die Bürgerschaft hat am Donnerstag zusätzliche Mittel von 365 000 Euro bewilligt. Die Summe könnte sich noch reduzieren, da die Baumaßnahme kurzfristig höher gefördert wird. Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD): „Für die Multifunktionsfläche wurde die Förderquote von 80 Prozent, vorher 75 Prozent, zugesagt.“

Die Verwaltung hat zwar bestätigt, dass es keine inhaltliche Änderung der Planung gibt, dennoch seien Mehrkosten entstanden: unter anderem durch mehr Ausstattungselemente, zusätzliche Baumaßnahmen und die allgemeine Preisanpassung in den letzten fünf Jahren.

PSV will investieren

Das PSV-Stadion soll aufgewertet werden. Links neben dem Parkplatz (rot markiert) ist ein Neubau vorgesehen, Laufbahn und Spielfeld sollen erneuert werden. Quelle: Ulrich Jahr/Benjamin Barz

Der Polizei SV Wismar will ein neues Umkleide- und Sanitärgebäude bauen sowie die Laufbahn und den Kunstrasenplatz erneuern. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro. Dabei kann der PSV auf Bundesfördermittel hoffen. Dafür hat die Bürgerschaft am Donnerstag den Weg geebnet. Die Politik hat zugestimmt, dass der PSV mit dem Vorhaben in das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ aufgenommen wird.

Geld aus Bundesprogramm

In diesem Konjunkturpaket stehen von 2020 bis 2025 insgesamt 600 Millionen Euro zur Verfügung. Der Bund bezuschusst Vorhaben aus dem Förderprogramm mit 45 Prozent. Kommunen in Haushaltsnotlage wie Wismar werden mit 90 Prozent gefördert, so dass ein Eigenanteil von zehn Prozent bleibt. Bei einem Investitionsvolumen von 1,87 Millionen Euro müsste die Hansestadt rund 187 000 Euro selbst aufbringen.

„Die Pläne des PSV sind eine rundum gute Sache“, so Senator Michael Berkhahn ( CDU). Die Eigenmittel stünden zur Verfügung. Der PSV ist mit der Planung so gut wie durch, die Arbeiten könnten zeitnah beginnen, so Vorstandsmitglied Raimund Kraft.

Los entscheidet bei Wahl für Kirchenstiftung

Für die neue Mandatsperiode der Stadtkirchenstiftung der Hansestadt wurden die elf Mitglieder des Kuratoriums von der Bürgerschaft bestellt. Vor der Wahl standen fünf Mitglieder fest: Bürgermeister Thomas Beyer, Propst Marcus Antonioli, Marie-Anne Schlaberg als Vertreterin der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde, Rosemarie Wilcken als Vertreterin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und Manuel Krastel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest.

Außerdem gehören dem Kuratorium sechs Mitglieder der Bürgerschaft an. Da es sieben Bewerber gab, mussten die anwesenden Bürgerschaftsmitglieder wählen. Petra Seidenberg (Grüne) und Jens-Holger Schneider ( AfD) kamen auf drei Stimmen. Das Los entschied für Schneider. Die weiteren fünf Bürgerschaftsmitglieder sind: Reinhard Sieg (Linke, 5 Stimmen), Joachim Winkler ( SPD, 5), Frieder Weinhold ( CDU, 5), Gerd Zielenkiewitz (Für-Wismar-Forum, 4) und Peter Manthey ( FDP, 4).

