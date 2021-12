Wismar

Trotz oder gerade wegen Corona: In Wismar sprudeln die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wie noch nie. 32 Millionen Euro sind es Ende 2021. „So ein hohes Aufkommen bei der Gewerbesteuer hatte die Hansestadt noch nie“, sagt Heike Bansemer, Finanzchefin im Wismarer Rathaus.

Das ist eine Verdopplung. Im Corona-Jahr 2020 gab es einen Einbruch von 19 auf 15 Millionen Euro. Bund und Land hatten die Ausfälle kompensiert. Bei einem Haushalt von jährlich rund 90 Millionen Euro ist die Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle für die Hansestadt.

Wichtigste Einnahmequelle für Wismar

Wismar ist unter anderem mit dem Haffeld und den dortigen Unternehmen gut aufgestellt. Frühere Investitionen zahlen sich jetzt aus. In Corona-Zeiten zählen nicht nur die Holzunternehmen zu den Gewinnern. Auch Firmen aus der IT- und Medizinbranche verdienen gutes Geld.

Wer zahlt Gewerbesteuer? Von 3785 Gewerbebetrieben in Wismar (Stand Mitte September) müssen 3016 Betriebe (80 Prozent) keine Gewerbesteuer zahlen, 69 Betriebe (2 Prozent) zahlen bis zu 500 Euro, 319 Betriebe (8 Prozent) bis zu 5000 Euro, 319 Betriebe (8 Prozent) bis zu 50 000 Euro und 61 Betriebe (2 Prozent) über 50 000 Euro. An- und Abmeldungen: In den Jahren 2019 und 2020 gab es in Wismar 239 bzw. 254 Gewerbeanmeldungen und 268 bzw. 214 Abmeldungen. Zum 30. Juni 2021 stehen 134 Anmeldungen 139 Abmeldungen gegenüber.

Die Leiterin der Finanzverwaltung kalkuliert für die nächsten beiden Jahre dennoch eher konservativ. Jeweils 20 Millionen Euro soll die Gewerbesteuer ins Stadtsäckel spülen.

Linke-Fraktionschef zieht Vergleich mit schwäbischer Hausfrau

Der vorsichtige Ansatz gefällt nicht jedem. Linke-Fraktionschef Horst Krumpen hätte sich mehr Mut gewünscht und bemühte in der Haushaltsdebatte jüngst das Bild einer „schwäbischen Hausfrau“, als er sagte: „Sie sind sehr sparsam und sehr vorsichtig an den Haushalt herangegangen.“ Die Linksfraktion hätte sich mehr Spielraum für Ausgaben gewünscht.

Auch Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) gibt sich angesichts der Rekorderlöse hanseatisch zurückhaltend. „Wir freuen uns über die Einnahmen in diesem Jahr.“ Nach Sektlaune klingt das nicht. Für den Rathauschef sind die geplanten 20 Millionen „immerhin 25 Prozent mehr als wir in den letzten Jahren geplant haben“.

Wismars Bürgermeister sieht Früchte des Handelns

Was den Bürgermeister viel mehr freut: „Jetzt trägt endlich das Früchte, wofür wir all die Jahre gerudert haben.“ In die Erschließung von Gewerbegebieten habe die Stadt etliche Millionen investiert. Erst dadurch habe sich die Stadt mehr Spielraum erwirtschaftet.

Bausenator Michael Berkhahn (CDU) sieht in der Pandemie einen Treiber für den Bau- und Heimwerkermarkt. Die Unternehmen vom Haffeld hätten ihre Produkte gut platzieren können. Berkhahn: „Das Geld, was momentan nicht in den Urlaub geht, wird genutzt, um zu Hause was zu machen.“ Das könne sich ändern, darum müsse die Stadt realistisch bleiben.

Dennoch: Die Richtung stimmt. Bei einer Belegung von mehr als 92 Prozent in allen Gewerbe- und Industriegebieten von Wismar wird das Entwickeln weiterer Gewerbeflächen als „dringend erforderlich“ von der Stadt erachtet.

Neues Gewerbegebiet von Wismar und Hornstorf

Nicht umsonst ist im neuen Doppelhaushalt die größte Investition das neue Großgewerbegebiet Wismar-Kritzow. Die Hansestadt plant 2022/23 rund neun Millionen Euro für die Erschließung. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich nach aktuellem Stand auf 19,3 Millionen Euro, davon sind 17,2 Millionen Euro Fördermittel.

Gemeinsam mit der Gemeinde Hornstorf wird das Großgewerbegebiet Wismar-Kritzow entwickelt. Quelle: Heiko Hoffmann

Im benachbarten Dargetzower Gewerbegebiet sei man aktuell im Verkaufsverfahren für die letzte Fläche. Beyer: „Es wird höchste Zeit, dass wir Flächenvorrat haben. Wir brauchen definitiv Flächen. Die Nachfrage ist da, erst recht, wenn die Flächen erschlossen sind. Das ist ein super Standort.“

Erste Arbeiten sind im Gange

Die städtische Wirtschaftsfördergesellschaft übernimmt die gemeinsame Vermarktung für die jeweils rund 60 Hektar. An der Straße von der B 105 nach Hornstorf ist in diesen Tagen schon zu sehen, wo ein Abzweig zum Gewerbegebiet entsteht. Im nächsten Jahr wird an der Osttangente das große Kreuzungsbauwerk zur Wismarer und Hornstorfer Seite errichtet.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Womöglich verfällt der Bürgermeister angesichts der 32 Millionen Euro deshalb nicht in Euphorie. Die Konsequenzen hat er bereits skizziert. „Es profitieren andere.“ Am Ende wird Wismar wohl eine höhere Kreisumlage zahlen müssen und bei den Zuweisungen durch das Finanzausgleichsgesetz dürfte in Zukunft weniger Geld nach Wismar fließen.

Von Heiko Hoffmann