Wismar

Das Corona-Testzentrum am Sana Hanse-Klinikum soll künftig wieder an fünf Tagen in der Woche geöffnet haben. Das bestätigt die Kreisverwaltung am Donnerstag. Grund sei der Anstieg der Corona-Fallzahlen. Auch in Grevesmühlen soll wieder ein Testzentrum eingerichtet werden. Zurzeit sei man mit dem Deutschen Roten Kreuz ( DRK) dazu in Gesprächen.

Gefordert hatte dies am Mittwoch Linken-Politikerin Simone Oldenburg. Die Antwort der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg: „Das ist alles schon längst in Arbeit. Der Landkreis ist in weit fortgeschrittenen Vorbereitungsgesprächen mit dem DRK-Kreisverband. Dabei geht es vor allem um den Standort, aber auch um die Frage der Kosten. Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, sagt Landrätin Kerstin Weiss ( SPD).

Anzeige

Landrätin: DRK ist auf Kosten sitzen geblieben

In diesem Zusammenhang fordert die Landrätin die Landtagsabgeordnete Simone Oldenburg und die anderen Landtagsmitglieder aus dem Landkreis zudem auf, ihr Mandat wahrzunehmen, um Druck auf die das Wirtschafts-und Gesundheitsministerium zu machen, damit dieses zu seiner Zusage der Kostenübernahme stehe: „Die Abstrichzentren sind eine gute Sache und nötig – aber mehr als Versprechungen zur Kostenübernahme gab es vom zuständigen Ministerium bislang nicht. Das Sana betreibt sein Zentrum seit Monaten in der Ungewissheit, ob das Geld wirklich fließt, und häuft immer mehr Kosten an. Das DRK hat ebenfalls bis Ende Juni ein Abstrichzentrum betrieben und ist auf den Kosten sitzengeblieben.“

Lesen Sie auch: Corona an Wismarer Gymnasium: Infizierter Lehrer kam mit Symptomen zum Unterricht

Als Landkreis habe man zugesagt, zumindest einen Abschlag auf den zu erwartenden Ausgleich zu zahlen und so den Betrieb zu sichern. „Aber den Worten vom Ministerium müssen nun auch endlich Taten folgen. Darauf sollte Frau Oldenburg ihr Augenmerk richten. Das hilft uns allen mehr, als plakative Forderungen ohne Kenntnis der tatsächlichen Situation“, betont Kerstin Weiss.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Beim Thema Standort hat der Landkreis eine stationäre Lösung im Blick . Allerdings nicht aus Parkplatzmangel auf dem Parkplatz der Malzfabrik, wo sich im Frühjahr ein Abstrichzentrum befand: „Die damalige Konstruktion mit einem Container und einem Zelt hat zwar seinen Zweck erfüllt, ist aber alles andere als winterfest und deshalb für die kommenden Monate wenig geeignet. Langes Stehen in der Kälte wäre für die Mitarbeiter des Abstrichzentrums und die Bürger kaum zumutbar“, so die Landrätin.

Von Michaela Krohn