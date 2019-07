Wismar

Blumenketten in Blau-Gelb, Schweden- und Wismar-Fähnchen – Neele Jung und Martin Thomas von der Tourist-Information präsentieren die Deko-Artikel zum Schwedenfest. Das nunmehr zwanzigste findet vom 15. bis 18. August statt. Bis dahin schmückt sich Wismar für das größte Fest des Jahres. Dazu sind in der Tourist-Information in der Lübschen Straße 23 a wieder Deko-Pakete erhältlich mit je zehn Fähnchen für Wismar und Schweden sowie je zehn Luftballons in Rot, Weiß, Gelb und Blau. Dieses Paket gibt es für 2,50 Euro sowohl für Privatpersonen als auch für Händler und Gewerbetreibende. Die Blumenkette ist extra und kostet einen Euro. Die Tourist-Information hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Mehr Infos:

Kerstin Schröder